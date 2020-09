Bayern München troeft Sevilla van Luuk de Jong af

Luuk de Jong deed bij Sevilla vanaf de aftrap mee. De kopsterke aanvaller had vorige maand een belangrijk aandeel in de winst van de Europa League. De international scoorde in de finale van de Europa League tegen Internazionale (3-2) twee keer, nadat hij in de halve eindstrijd Manchester United al had geveld: 2-1. Bayern won in augustus de Champions League door in de finale PSG te verschalken

In de elfde minuut toonde De Jong direct zijn waarde voor Sevilla. De Nederlander legde de bal knap neer voor Ivan Rakitic. Omdat Bayern-verdediger David Alaba vervolgens zijn handen niet kon thuishouden, floot arbiter Anthony Taylor terecht voor een penalty. Die werd erin geschoten door Lucas Ocampos.

Javier Martinez (midden) heeft voor de beslissing gezorgd. Ⓒ ANP/HH

De winnaar van de Europa League mocht twintig minuutjes genieten van de voorsprong. Toen vond de winnaar van de Champions League de tijd rijp voor de gelijkmaker. Leon Goretzka produceerde die, op aangeven van Robert Lewandowski. In de tweede helft leek diezelfde Lewandowski voor de 2-1 van Bayern te zorgen, maar zijn doelpunt werd vanwege buitenspel geannuleerd.

Vervanger De Jong mist reuzekans

In de tweede helft verliet De Jong al snel het veld. De Nederlander werd vervangen door Youssef En-Nesyri. En-Nesyri was ook de man die vlak voor tijd dé kans kreeg om Bayern-goalie Manuel Neuer te verschalken, maar in een een-tegen-een-duel faalde de Marokkaan. Ook in de verlenging was hij al snel dicht bij een doelpunt, maar deze keer stonden Neuer en de paal succes in de weg.

Het was wachten op de winnende treffer van de Duitsers, en die kwam er in de 104e minuut. Javier Martinez, de man die Bayern na acht seizoenen zal verlaten, zorgde voor de 2-1 en de volgende prijs in de prijzenkast van de Duitse grootmacht.