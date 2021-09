Ronald Koeman blij met komst Luuk de Jong: ’Zó is hij gevaarlijker dan Neymar’

De Jong werd in de sloturen van de transferperiode via een huurovereenkomst met Sevilla vastgelegd. Hierdoor heeft trainer Ronald Koeman nu naast Frenkie de Jong en Memphis Depay een derde landgenoot tot zijn beschikking.

Bal aan een touwtje. Ⓒ REUTERS

De centrumspits zat deze interlandperiode niet bij de selectie van het Nederlands elftal. Hierdoor kon hij gefocust toewerken naar zijn debuut voor FC Barcelona. Doordat de competitiewedstrijd tegen Sevilla is uitgesteld, kan hij volgende week dinsdag debuteren in de Champions League tegen Bayern München.

Al maakte hij eerder in de week wel al zijn eerste minuten in het shirt van de Blaugranas, toen de Catalanen een oefenpot speelden tegen streekgenoot AE Prat.

Koeman: Barcelona heeft type spits als De Jong nodig

Trainer Ronald Koeman is blij met de komst van De Jong. „Bij een voorzet is Luuk gevaarlijker dan Neymar”, zegt de Nederlandse trainer van de Catalaanse club bij de NOS over de spits, die donderdag werd gepresenteerd.

„Luuk is een ander type aanvaller dan we hebben en ik vind dat ieder team zo’n type moet hebben. Ik heb dat vorig jaar al aangegeven bij de club. Ik wil gewoon met mijn voorhoedespelers kunnen veranderen. Als de wedstrijd vraagt om een type als Luuk, dan zal hij spelen of invallen”, aldus de coach.

Koeman geeft ook aan dat de nood hoog was bij Barcelona. „Op de laatste dag van de transferperiode raakten we Antoine Griezmann kwijt, terwijl we maar drie aanvallers hadden. Mijn eerste contact met Luuk was al op 8 augustus en daarvoor heb ik vaak gedacht; waarom heeft Barcelona niet zo’n type aanvaller?”