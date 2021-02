Live Champions League: Omhaal Giroud zet Chelsea op voorsprong

Volg beide duels van minuut tot minuut via ons scorebord

Chelsea-trainer Thomas Tuchel heeft in zijn elftal geen plaats ingeruimd voor Hakim Ziyech. De van Ajax overgekomen middenvelder is het duel op de bank begonnen, zoals hij dat ook zaterdag in het competitieduel met Southampton deed. Het duel uit de achtste finales wordt niet in Madrid gespeeld, maar in Boekarest vanwege reisbeperkingen voor personen uit het Verenigd Koninkrijk in Spanje.

Tuchel kan weer beschikken over Kai Havertz en Christian Pulisic, die terugkeerden in de selectie na blessures. Ook zij begonnen op de bank. Bij Atletico Madrid vormen de Portugees Joao Felix en de Uruguayaan Luis Suarez de aanval.

Hoedt op de bank bij Lazio

Wesley Hoedt zit bij Lazio op de bank in de thuiswedstrijd tegen titelhouder Bayern München. Hij kwam eerder dit seizoen al wel zes keer in actie in de Champions League, waarvan vijf keer als basisspeler.

De 17-jarige middenvelder Jamal Musiala heeft voor de tweede keer dit seizoen een basisplaats bij Bayern München in de Champions League. De Engelse jeugdinternational, die in Stuttgart werd geboren, kan als vervanger worden gezien van Thomas Müller, die door een coronabesmetting ontbreekt in Stadio Olimpico.

Trainer Hansi Flick mist door blessures een groot aantal selectiespelers. Daardoor beschikt hij in Rome over slechts zes reserves, tegen twaalf man aan Italiaanse kant. Lazio en Bayern kwamen nooit eerder in Europees verband tegen elkaar uit.

