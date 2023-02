Djokovic weer beste van de wereld en nog niet verzadigd: ’Van een andere orde’

De 35-jarige Serviër mocht afgelopen jaar niet meedoen aan de Australian Open, omdat hij zich niet wil laten vaccineren tegen het coronavirus. Djokovic moest om dezelfde reden ook de toernooien in Noord-Amerika overslaan, waaronder de US Open. Het zorgde ervoor dat hij wegzakte op de wereldranglijst.

Alcaraz voorbij

Djokovic begon twee weken geleden als nummer 5 van de wereld aan de Australian Open. Omdat de coronaregels zijn opgeheven, was hij nu wel welkom in Melbourne. De Serviër veroverde met overmacht zijn 22e grandslamtitel, waarmee hij niet alleen recordhouder Rafael Nadal evenaarde, maar zich dus ook weer de mondiale nummer 1 mag noemen. De 19-jarige Alcaraz ontbrak vanwege een blessure op het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Hij staat nu op de tweede plaats, voor de Griek Stefanos Tsitsipas die de finale tegen Djokovic verloor. Tsitsipas was bij winst de nieuwe nummer 1 geworden. Nadal, die al in de tweede ronde werd uitgeschakeld, zakte van de tweede naar de zesde plaats.

Goran Ivanisevic denkt dat het einde van zijn successen nog niet in zicht is. „Hij gaat nog zeker twee of drie jaar door.” De coach van de 35-jarige Serviër zei dat na de finale van de Australian Open. De voormalig Wimbledon-winnaar is sinds 2019 de coach van Djokovic. „De manier waarop hij zijn lichaam verzorgt, hoe hij op zijn voeding let, hoe hij alles aanpakt; dat is geweldig. Alles is bij Novak van een ongelooflijk hoog niveau. Met hem werken is als het trainen van Real Madrid. De druk staat er altijd op. Alleen titels en records tellen voor hem.”

Van de ’grote drie’ in het tennis is Roger Federer afgelopen jaar al gestopt. De 41-jarige Zwitser veroverde in zijn carrière twintig grandslamtitels. Djokovic en Rafael Nadal staan beiden op 22 titels. De Spanjaard, een jaar ouder dan Djokovic, heeft steeds vaker te maken met fysieke problemen. Nadal raakte op de Australian Open geblesseerd tijdens zijn partij in de tweede ronde en kon uitschakeling niet voorkomen.

"De meeste spelers zouden zich met zo’n blessure hebben teruggetrokken, maar Novak niet"

Djokovic arriveerde in Melbourne met hamstringklachten en speelde het toernooi met een ingepakt linkerbovenbeen. In zijn eerste partijen had de Serviër soms zichtbaar last van die blessure, maar in de tweede week maakte hij een fitte en scherpe indruk. „De meeste spelers zouden zich met zo’n blessure hebben teruggetrokken. Maar Novak niet, hij is van een andere orde”, aldus Ivanisevic.

Griekspoor stijgt

Tallon Griekspoor bereikte op de Australian Open de derde ronde en klom op de wereldranglijst van de 63e naar de 59e plaats. Hij won begin deze maand in India zijn eerste ATP-titel en schoot toen omhoog op de ranking. Botic van de Zandschulp, die het in de tweede ronde moest afleggen tegen Griekspoor, zakte één plek en staat nu op de 35e positie.

Bekijk ook: Hierom stortte Novak Djokovic in na 10e titel in Melbourne

Bij de vrouwen voert de Poolse Iga Swiatek nog steeds met ruime voorsprong de wereldranglijst aan, ondanks haar uitschakeling in de vierde ronde van de Australian Open. Aryna Sabalenka uit Belarus klom dankzij het winnen van haar eerste grandslamtitel van de vijfde naar de tweede plaats. Verliezend finalist Elena Rybakina uit Kazachstan kwam de top 10 binnen. Rybakina boekte vijftien plekken winst en staat nu op de tiende positie.