Klein verlies Van de Zandschulp Djokovic weer beste van de wereld, Griekspoor klimt top60 in

Novak Djokovic. Ⓒ ANP/HH

Novak Djokovic is na ruim een half jaar terug aan kop van de wereldranglijst. De Servische tennisser nam de eerste plaats van de ATP-ranking over van de Spanjaard Carlos Alcaraz door de Australian Open te winnen. Djokovic was in juni vorig jaar van de bovenste plek gestoten door Daniil Medvedev uit Rusland.