Stoichkov nog altijd gefrustreerd over Van Gaal

„Waarom redde Juan Riquelme het niet bij Barcelona? Omdat hij een eikel als Van Gaal had als coach. Dat is toch duidelijk, of niet. Hij redde het niet omdat Van Gaal hem verkeerd gebruikte”, sneert de inmiddels 54-jarige Bulgaar in gesprek met het Argentijnse radiostation Radio Impacto. „Ik genoot van zijn passes, overstapjes en andere acties, maar als er iemand komt die zelfs iets wil uitvinden dan kan dat niet meer.”

Stoichkov werd met Cruijff als trainer vier keer kampioen van Spanje. Nadat hij een jaar werd verhuurd aan Parma keerde de linkspoot in 1996 terug bij Barcelona. Een jaar later kreeg hij op 31-jarige leeftijd te maken met Van Gaal, maar nog gedurende het seizoen 1997/1998 verkaste Stoichkov naar CSKA Sofia.

Hristo Stoitchkov in actie voor FC Barcelona. Ⓒ Reuters

„Van Gaal heeft zeker wel goede dingen neergezet, maar er zijn veel spelers die hebben geleden onder de stomme dingen die hij heeft gedaan”, vindt Stoichkov. „Ik heb geleden onder Van Gaal. Toen hij de kleedkamer inkwam, zei hij dat er veel Cruyffisme was. Het verschil tussen hem en Johan Cruijff was heel groot.”

Stoichkov beëindigde in 2003 op 37-jarige leeftijd zijn carrière nadat hij nog uitkwam voor clubs in Saoedi-Arabië, Japan en de Verenigde Staten. In zijn loopbaan werd hij onder meer Europees voetballer van het jaar (in 1994). In datzelfde jaar werd Stoichkov met Oleg Salenko gedeeld topscorer van het WK. Bulgarije eindigde als vierde in de Verenigde Staten. Het beste resultaat ooit voor het Oost-Europese land op een eindtoernooi.