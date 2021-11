Erik ten Hag over kritiek op wissel Steven Berghuis: ’Als je dat niet begrijpt...’

„Ik zal de eerste helft niet vergeten, want daaruit kunnen we lessen trekken. We maakten grote fouten en lieten Dortmund in hun kracht komen. We waren ongeduldig en leden veel balverlies. Zo maakten we ze groot, want in de omschakeling is Dortmund heel sterk.”

Ten Hag vond dat scheidsrechter Michael Oliver een ongelukkige rol speelde. De Britse arbiter gaf Dortmund een dubieuze rode kaart én een makkelijke penalty. „Het was allemaal wat ongelukkig. Mats Hummel nam met zijn tackle op Antony een risico, maar ik kan me voorstellen dat hij teleurgesteld was over die rode kaart. Net als ik dat was over de strafschop. Er gebeurde bijna niks en toch ging de bal op de stip. Ik vond beide momenten zwaar bestraft, maar je moet het accepteren en doorgaan.”

Geconfronteerd met de kritiek van analisten Wesley Sneijder en Dirk Kuyt op de wissel van Steven Berghuis, die werd vervangen door Mohammed Kudus, reageerde Ten Hag als door een wesp gestoken. „Als je dat niet begrijpt... Berghuis heeft het niet slecht gedaan, maar frisse energie leek me gewenst. En volgens mij heeft het zich uitbetaald.”

Ten Hag was met al met al trots op zijn ploeg. „Wat deze zege betekent? Dat we goed bezig zijn. We kunnen slecht spelen, maar tonen dan karakter en weerbaarheid. We houden op dat soort momenten ons hoofd koel en knokken terug. Daarmee kunnen we verder.”

Michael Oliver stuurde Mats Hummels na een half uur met rood van het veld. Ⓒ HH/ANP

Marco Rose

Trainer Marco Rose van Borussia Dortmund wilde zijn spelers niets verwijten na de nederlaag tegen Ajax (1-3). „Het is een bittere nederlaag, maar ga er maar eens aanstaan om ruim een uur met een man minder te spelen tegen een club als Ajax. Dat is haast niet te doen.”

Rose snapte niets van de rode kaart die Mats Hummels in de 29e minuut kreeg voor een wilde tackle richting de enkel van Antony. „Volgens mij raakte hij hem niet eens”, mopperde hij. „Ik heb nog niemand gesproken die het een rode kaart vond. We hebben nu de middelen om alles terug te kijken. Ik snap er niets van.”

„Toch zijn we met een man minder voorgekomen”, zei Rose. „In de tweede helft hielden we het ook lang vol, maar uiteindelijk maakt Ajax de 1-1 en de 1-2. Mijn spelers streden toen al bijna een uur met tien man. Dan kan ook dat derde doelpunt van Ajax vallen. Ajax is door naar de achtste finales, nu moeten wij met Sporting om positie twee gaan strijden.”

