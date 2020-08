AZ-coach Slot over Gudmundsson: tussen schlemiel en held

Aan het begin van afgelopen seizoen werd veel verwacht van Albert Gudmundsson. De IJslandse international was immers de aanpassing voorbij en bovendien: ’td’ Max Huiberts had in 2018 had in een uitzonderlijk vrijgevige bui niet voor niets miljoenen betaald aan PSV, de vorige werkgever van Gudmundsson. Maar waar zijn ploeggenoten schitterden, daar faalde de flegmatieke aanvaller. Tot overmaat van ramp liep hij in oktober een zware enkelblessure op.

Totdat horrormoment had Gudmundsson het een tikkie verbruid bij zijn trainer, gaf Slot na de benauwde zege op Viktoria Plzen toe. „Vooral omdat ik vond dat zijn reactie toen, nadat hij zijn basisplaats aan Idrissi was kwijtgeraakt, slecht was. Hij gaf op.”

Inmiddels weer fit liep Gudmundsson voor het Champions League-duel met Viktoria opnieuw tegen een flinke teleurstelling aan. De man die in de voorbereiding bijkans alles had gespeeld maar in de ogen van Slot niet had voldaan, verloor ditmaal zijn plek aan Calvin Stengs. „Dat had ik hem maandag verteld en ik heb heel goed gekeken hoe zijn reactie daarop was. Ditmaal koos hij er wel voor om te vechten.”

Bekijk ook: Europees voetbal en geldpot voor AZ na gouden ontsnapping

Toch behoeft de aanvaller die zijn transferbedrag in één klap terugverdiende, extra aandacht, stelt Slot. „Albert blijft tot op heden helaas een wisselvallige speler; hij kan geweldige invalbeurten afwisselen met mindere wedstrijden. Als hij echt de strijd aan wil gaan met zijn concurrenten, dan zal de ondergrens omhoog moeten.”

„Appie kan speciale dingen en is een vreselijk goede voetballer, alleen wil hij in wedstrijden ook nog wel eens wegzakken”, weet Slot. Kijk, het ligt bij hem heel dicht bij elkaar. Als je de tegengoal analyseert, dan zie je dat zijn tegenstander de 0-1 binnenschiet. En vlak nadat hij de 2-1 had gemaakt, kopt zijn tegenstander de bal vijftig centimeter over de lat. Albert zit nog te veel in dat spanningsveld, het spanningsveld tussen de schlemiel en de held zijn.”