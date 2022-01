Feyenoord zoekt nog extra middenvelder; Jorrit Hendrix in beeld

Na het duel met NEC legde Slot uit waarom een extra middenvelder zeer welkom zou zijn. „We hebben in de zomer heel veel spelers weg laten gaan en maar een beperkt aantal spelers teruggehaald. We hebben nu weer meer spelers weg laten gaan dan teruggehaald, dus ik denk dat het wel wenselijk is om er nog een speler bij te krijgen. Dat moet dan wel een speler zijn waarvan we vinden dat we er echt iets aan hebben. We hebben voor de positie verdedigend op het middenveld maar één speler die dat kan en dat is Fredrik Aursnes. Als aanvallende middenvelder heeft Jens Toornstra die positie ook heel lang ingevuld. Maar ik vind wel, dat wij sinds de komst van Fredrik nog beter zijn gaan spelen. Wetende dat je aan het einde van het jaar met schorsingen, blessures en corona te maken krijgt zou het goed zijn om een extra optie erbij te krijgen. Dat is ook de reden waarom we bij Joey Veerman en Riechedly Bazoer zijn uitgekomen, omdat het beiden spelers zijn die deze positie kunnen invullen.” Veerman is naar PSV gegaan en Slot rekent niet meer op Bazoer. „Ik denk dat dat wel van de baan is, al moet je nooit nooit zeggen in Rotterdam. Er kan vanuit het niets een investeerder langskomen, maar ik verwacht eerlijk gezegd niet dat dat gaat gebeuren.”

Feyenoord versterkte zich deze window al met Cole Bassett en Patrik Walemark. De Zweedse buitenspeler zat tegen NEC op de bank, maar maakte in Nijmegen nog niet zijn debuut. Dat had te maken met het geblesseerd uitvallen van Lutsharel Geertruida, waardoor een wisselmogelijkheid verviel, legde Slot uit. De Feyenoord-trainer liet in Nijmegen wel verdediger Denzel Hall (20) debuteren. „Ik heb overwogen om Denzel al na het uitvallen van Lutsharel zijn debuut te laten maken, maar het stond op dat moment 2-1 en het leek me verstandiger om dat toch met Jens Toornstra te doen, maar uiteindelijk wilde ik Denzel alsnog zijn debuut laten maken.”