Video: Kolderieke eigen goal Lyon draagt bij aan zege PSG

De ploeg van coach Thomas Tuchel kwam in het eigen Parc des Princes met 3-0 voor, zag Lyon terugkomen tot 3-2, maar nam tegen het einde van de wedstrijd toch weer afstand. De voorsprong op nummer twee Olympique Marseille is al 12 punten. Lyon is de nummer negen in Frankrijk.

Angel De María opende de score voor PSG, Kylian Mbappé maakte er voor rust 2-0 van. De Braziliaan Marçal van Lyon gaf de thuisploeg een nog comfortabeler voorsprong door kort na rust een onwaarschijnlijk kolderiek eigen doelpunt te maken.

Lyon knokte zich vervolgens terug in de wedstrijd via doelpunten van Martin Terrier en Moussa Dembélé, maar verder lieten de Parijzenaars het niet komen. Edinson Cavani gaf PSG extra lucht door er 4-2 van te maken.

Kenny Tete viel in de tweede helft in bij Lyon. Bij PSG zat Mitchell Bakker de hele wedstrijd op de reservebank.