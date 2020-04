Anderson mist PDC Home Tour vanwege slecht internet

„Ik kijk er naar uit om mee te spelen, maar toen we de WiFi testten, bleek het niet betrouwbaar genoeg”, treurde Anderson vanuit zijn huis in het Engelse Burnham-on-Sea.

„Het verbaast met echter ook weer niet”, vervolgde ’The Flying Scotsman’ in gesprek met The Sun. „Als ik online mijn rekeningen wil betalen, lukt dat ook lang niet altijd. Tsja, het is frustrerend.”

De volledig fitte Anderson keek juist uit naar het toernooi. De afgelopen twee jaar moest hij vanwege blessures steeds toekijken tijdens de openingsfase van het seizoen.

„Het is ongelooflijk. De afgelopen twee jaar miste ik juist steeds de eerste paar maanden. Maar goed, het belangrijkste is dat ik er klaar voor ben als de lockdown voorbij.”

Van Gerwen

Binnen de opzet van ’Darts at Home’ nemen de deelnemers het vanuit hun eigen woonkamer of trainingsruimte tegen elkaar op. Van Gerwen meldde zich in een eerder stadium al af voor de thuiscompetitie van PDC.

„Het moet gewoon eerst honderd procent goed zijn en een professionele uitstraling hebben”, benadrukt hij. Zo worden de wedstrijden nu ook nog niet optimaal in beeld gebracht en houden de spelers zelf de scores bij. „Er kan worden valsgespeeld. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar de ruimte is er wel. Dat soort dingen wil je per definitie uitsluiten. Daarnaast moet er voor mij een bepaald doel zijn. Ik ga niet voor de lol spelen, dat doe ik wel met Vincent (Van der Voort, red.).”

Omgevingsgeluid

Strikt genomen had Van Gerwen zelfs niet mee mogen doen. Tijdens de partijen mag er namelijk geen omgevingsgeluid hoorbaar zijn. Dat is in zijn huis in Vlijmen onmogelijk, aangezien zijn dartkamer met een open trap in verbinding staat met de woonkamer.

„Ik heb drie honden, een dochtertje van 2,5 en een baby. De honden blaffen nu eenmaal wel eens en de kinderen zijn natuurlijk ook niet de hele tijd stil. En ik kan moeilijk tegen mijn vrouw zeggen dat ze even het huis uit moet gaan.”