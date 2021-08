Premium Het beste van De Telegraaf

Brengt exit Lionel Messi verlossing voor andere Barça-spelers?

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Memphis Depay wordt na zijn daverende start in de voorbereiding opgeworpen als ’de nieuwe leider. Ⓒ HH/ANP

BARCELONA - Ronald Koeman werd aangesteld om veranderingen door te voeren bij FC Barcelona. Hij gaf de grootste talenten de ruimte zich te ontwikkelen, won de Copa del Rey en bleef tot de laatste speelronden in de titelrace. De grootste verandering in ruim een decennium krijgt hij nu voor de voeten geworpen met het vertrek van Lionel Messi naar Paris Saint-Germain. Is het onoverkomelijk om de beste voetballer ter wereld te verliezen of geeft het juist een boost?