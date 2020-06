Wallace boos na reacties op ’strop’: ’Ik ben pissig’

Wallace is natuurlijk blij dat bewezen is dat het koord wat in zijn pitbox werd aangetroffen geen doodsbedreiging was, maar voelde zich eveneens geroepen om zijn afschuw uit te spreken over de diverse reacties die hij op social media had gehad. Zo werd er gesuggereerd dat Wallace de ’strop’ er zelf neergelegd zou hebben.

Integriteit

„Ik ben pissig en boos omdat de mensen mij testen. Mijn karakter en mijn integriteit”, verklaarde hij bij CNN. „Maar mijn waardigheid nemen ze mij niet af. Ik weet het, ik moet ook niet naar die reacties op social media kijken. Maar mijn kant van het verhaal moet wel gehoord worden. Vanavond zet ik mijn telefoon uit.”

Wallace zei dat hij door de beschuldigingen nóg gemotiveerder is voor de komende wedstrijden. „Dit voedt alleen maar de competitieve drive die ik in me heb. Ik wil iedereen de mond snoeren. Wat mensen ook zeggen, het zal me niet breken. Ik ben trots op wie ik ben.”