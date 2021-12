Premium Het beste van De Telegraaf

Bizarre onthulling Tiger Woods: ’Amputatie was serieuze optie’

Amsterdam - Tiger Woods speelt zelf niet mee in de Hero World Challenge, maar als gastheer van het golftoernooi nam hij wel plaats achter de microfoon. Uitgebreid nam hij de tijd om te vertellen over zijn heftige auto-ongeluk in februari van dit jaar, waarbij hij zijn rechterbeen en -enkel verbrijzelde. En de heftige periode die daarop volgde: „Ik ben blij dat ik nog leef. Iemand van boven heeft me beschermd”, liet de sportmiljardair optekenen.