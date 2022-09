Rusland voetbalt en wint weer voor het eerst sinds Oekraïne-invasie

Voetbal

Louis van Gaal heeft Edgar Davids nodig op training Oranje: ’Hij deed het heel goed’

Steven Berghuis kan zondag met het Nederlands elftal meespelen in de thuiswedstrijd tegen België in de Nations League. De aanvaller viel donderdag in de ontmoeting met Polen in Warschau (0-2) uit met een rugblessure. Berghuis is daarvan hersteld, zei bondscoach Louis van Gaal zaterdag in Zeist.