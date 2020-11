Deense voetbalploeg getroffen door corona-uitbraak

De problemen begonnen toen maandag Hoffenheim-speler Robert Skov en een lid van de medische staf positief testten op het virus. Zij vertoonden geen symptomen, maar werden wel in thuisisolatie geplaatst. Uit voorzorg worden nu de spelers en coaches met wie zij in nauw contact zijn geweest in quarantaine geplaatst.

Ook zij ontbreken daarom woensdag in de oefeninterland tegen Zweden, die als voorbereiding geldt op de Nations League-duels met IJsland en België. Als ze donderdag negatief testen, kunnen ze wel aantreden in die laatste twee duels. In de loop van dinsdag zullen er een aantal nieuwe spelers worden opgeroepen.

Hjulmand raakte eerder al zeven spelers kwijt die in Engeland en Schotland voetballen, onder hen doelman Kasper Schmeichel. Wegens nieuwe reisrestricties in het Verenigd Koninkrijk zouden die internationals niet kunnen terugkeren uit hun vaderland.