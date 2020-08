’Sarina Wiegman bijna nieuwe bondscoach Engeland’

Sky Sports meldt dat de overeenkomst zo goed als rond is en vrijdag officieel bekend wordt gemaakt. De bondscoach van de Nederlandse voetbalsters zal in principe in de zomer van 2021 de opvolger worden van Phil Neville, die te kennen heeft gegeven dan te stoppen bij het Engelse vrouwenteam.

De huidige Oranje-bondscoach kan aan de andere kant van de Noordzee volgens het doorgaans goed ingevoerde The Times een jaarsalaris van circa 450.000 euro opstrijken.

Wiegman (50) staat nog een jaar bij de KNVB onder contract. Besprekingen over een langere verbintenis zijn nog niet afgerond. De Engelse voetbalbond zou bereid zijn om tot na de Olympische Spelen van volgend jaar op Wiegman te wachten.

„Voor de zomervakantie hebben beide partijen met elkaar gesproken over de toekomst na de Olympische Spelen van 2021. Daarbij is de intentie uitgesproken om in principe met elkaar door te gaan. Na de vakantieperiode volgt een tweede onderhoud”, liet een woordvoerder van de KNVB eerder weten.

Oranje heeft zich voor het eerst voor de Spelen geplaatst. Wiegman leidde haar ploeg de afgelopen jaren al naar de Europese titel en een tweede plaats op het WK. Het EK voor vrouwen wordt in 2022 in Engeland afgewerkt.

Een woordvoerster van de KNVB wilde donderdagavond geen commentaar geven. „Wij geven pas commentaar op het moment dat Sarina - of welke coach dan ook - of bijtekent of een vertrek aankondigt”, luidde de korte reactie.

Het management van Wiegman kon of wilde donderdagavond geen mededelingen doen.