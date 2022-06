VVV-Venlo kiest voor Rick Kruys

Rick Kruys Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - VVV-Venlo heeft voor Rick Kruys gekozen als nieuwe trainer. De Limburgers willen op korte termijn de zaken met FC Utrecht in orde maken, waarna de Utrechter gepresenteerd kan worden. Ook Peter Reekers was in beeld in Venlo, maar hij blijft voorlopig assistent-trainer van Kees van Wonderen bij SC Heerenveen.