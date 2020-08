Inspanningsfysioloog Verheijen: ’Corona is Russische roulette’

Raymond Verheijen

AMSTERDAM - Raymond Verheijen zou ’verdomd voorzichtig’ zijn als hij clubarts of inspanningsfysioloog was bij een club, zoals Ajax, waar spelers het coronavirus onder de leden hebben gehad. „Normaal zijn feiten een reden tot waakzaamheid, maar nu maakt het gebrek aan feiten corona Russisch roulette. Je hebt het niet alleen over de carrière, maar vooral over de gezondheid van een speler in de rest van zijn leven.”