’Ik heb een plan’ Angel Daleman (16) is hét supertalent in het schaatsen: ’Vroeger had ik een gek beentje’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Angel Daleman staat te trappelen om de échte wereldtop te bestormen. Op de skeeler- en schaatsbaan van opa John in Leiderdorp leerde ze haar eerste rondjes rijden. ,,Vroeger had ik een gek beentje.” Ⓒ Thijs Rooimans

’Ze is een cadeautje, en wat voor één’, zegt moeder Bellina over Angel Daleman. Ze is pas 16 jaar, maar een supertalent dat iedereen versteld zal doen staan. Volgende week is ze de topfavoriet tijdens de NK skeeleren, nadat ze in februari van dit jaar op het ijs krankzinnige prestaties leverde. Tijdens haar debuut op de WK Langebaan junioren behaalde ze liefst zes keer goud, een keer zilver en een bronzen plak. Op de WK shorttrack in 2022 pakte ze zilver. In de schaatswereld zijn de meesten het er over eens dat deze schaatsengel tijdens de Winterspelen van Milaan (2026) dé sensatie gaat worden.