Ajax oefent tegen Borussia Dortmund

Het treffen in het Westfalenstadion is voor directeur voetbalzaken Sven Mislintat een weerzien met zijn oude werkgever Borussia Dortmund, waar hij tussen 2006 en 2017 scout en hoofdscout was. De kans is groot dat Ajax het in Duitsland niet opneemt mét, maar tegen Edson Alvarez. In tegenstelling tot berichten in Duitsland is er nog geen persoonlijk akkoord tussen de Mexicaan en de Duitse topclub, maar beide partijen verwachten eruit te kunnen komen.

Pas daarna meldt Dortmund zich eventueel officieel in Amsterdam om een bod uit te brengen. Borussia Dortmund gaat er vanuit Alvarez te kunnen inlijven voor een bedrag van circa 35 miljoen euro en bonussen. Twee dagen na het oefenduel met Borussia Dortmund staat in Amsterdam de Open Dag op het programma.

