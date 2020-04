Björn Kuipers krijgt de kans om door te fluiten

Het EK is uitgesteld naar de zomer van 2021. De 47-jarige supermarkteigenaar uit Oldenzaal beslist in het najaar of hij toch nog een seizoen doorgaat, om zo alsnog te kunnen eindigen op de Europese eindronde.

„Björn heeft aangegeven dat hij tot september, oktober wil wachten met het nemen van een beslissing”, zegt Dick van Egmond, de scheidsrechterscoördinator van de KNVB. „We hebben samen besproken dat dat het meest verstandig is. Maar hij moet zelf die afweging maken. Als hij nog een jaar door wil gaan, dan krijgt hij daar van de KNVB de gelegenheid voor.”

De KNVB zou afgelopen maand van de Europese federatie UEFA te horen krijgen welke scheidsrechters zijn geselecteerd voor het EK. Het bericht kwam er echter niet, omdat het coronavirus het voetbal in heel Europa heeft stilgelegd en het EK daarom is uitgesteld.

Van Egmond hoopt dat Nederland met twee scheidsrechters is vertegenwoordigd op de Europese eindronde: Kuipers en de 37-jarige Danny Makkelie.

