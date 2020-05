Gemeente Alkmaar: 10 miljoen euro voor nieuw dak stadion AZ

De wederopbouw van het stadion van AZ. Ⓒ BSR Agency

ALKMAAR - De gemeente Alkmaar steekt AZ een helpende hand toe. De nummer 2 van het afgebroken seizoen in de Eredivisie krijgt 10 miljoen euro voor de bouw van het nieuwe dak van het stadion. Dat gebeurt in de vorm van een lening of garantie, laat AZ weten.