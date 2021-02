Australian Open verder zonder fans én ’magnifieke mafkees’ Nick Kyrgios

Premium Voetbal

PSV-trainer Roger Schmidt: ’Of spelers me altijd begrijpen? Daar geef ik niet om’

Of Roger Schmidt met de witte vlag wapperde door de achterstand op Ajax en de bekeruitschakeling geen schande te noemen? Kort na het antwoord klonk uit het niets ’cancel the VAR!’. Om in een vurig betoog te beginnen over de te kunnen geven rode kaarten aan de Amsterdammers. Zo kun je de beker niet w...