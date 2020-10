EK lonkt voor Servië met Dusan Tadic

Dusan Tadic hier in het shirt van Ajax. Ⓒ BSR Agency

Bosnië en Herzegovina, zondag in eigen land in de Nations League tegenstander van het Nederlands voetbalelftal, neemt de komende zomer niet deel aan het Europees kampioenschap voetbal. Het land verloor in de eerste wedstrijd van de play-offs van Noord-Ierland, dat de strafschoppen beter benutte. Bosnië is daardoor uitgeschakeld.