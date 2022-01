Dakar Rally: dagzeges voor Stéphane Peterhansel, Toby Prcies en Dmitri Sotnikov

Na een goede start bleef hij in het spoor van Sainz om na 128 kilometer de leiding over te nemen en door te stomen naar de dagzege. Voor de Fransman was het zijn 49e zege bij de auto's. Daarmee komt hij tot op een ritzege van recordhouder Ari Vatanen uit Finland. Behalve 49 zeges bij de auto's won Peterhansel ook 33 etappes bij de motoren.

De Fransman Sébastien Loeb, tweede in het klassement. eindigde als vijfde op 4.25. In de stand liep hij 1.25 in op Al-Attiyah, die woensdag als zevende eindigde. De Qatarees kreeg dinsdagavond nog 5 minuten tijdstraf vanwege het te laat omdoen van zijn veiligheidsgordel. Eerder op de dag had hij lek gereden. Nadat de lekke band vervangen was, vertrokken Al-Attiyah en bijrijder Baumel. Beelden wezen uit dat beiden pas na ruim anderhalve minuut hun veiligheidsgordel omdeden. Het verschil tussen Al-Attiyah en Loeb bedraagt nog altijd ruim 30 minuten.

Bij de motoren was de winst voor de Australiër Toby Price op zijn KTM. Zijn teamgenoot Matthias Walkner verloor ruim een kwartier en de koppositie. Die is nu weer voor Yamaha-coureur Adrien Van Beveren. De Fransman gaat de Brit Sam Sunderland (KTM) en de Chileen Pablo Quintanilla (Honda) voor. De Argentijn Kevin Benavides, de winnaar van vorig jaar, moest opgeven.

De Rus Dmitri Sotnikov (Kamaz) won voor de vierde keer een etappe en is koploper bij de vrachtwagens. Janus van Kasteren was de beste Nederlander op de zevende plaats. In het klassement staat hij vijfde.