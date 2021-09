AZ zonder blessurezorgen richting Conference League tegen Randers FC

„Ja, dat is snel”, zegt Vindahl op AZ TV over zijn terugkeer naar Denemarken. „Het is altijd leuk om terug te gaan en hopelijk verslaan we die Deense gasten. Ik geloof echt dat we een beter team hebben. Het tempo hier in Nederland ligt een stuk hoger. En als we dat 90 minuten hoog kunnen houden, dan winnen we zeker. Randers is geen ploeg die onnodige risico’s neemt. Ze zijn verdedigend goed ingesteld, sterk op de counter en proberen het vooral simpel te houden. Dat is waar hun kracht ligt.”

Het duel begint donderdagavond om 21.00 uur. Trainer Pascal Jansen weet wat AZ in Denemarken te doen staat. „Randers is een fysieke ploeg met een fysieke speelstijl. Het is daarom zaak dat we de duels die we moeten spelen goed controleren. We hebben ook gezien dat er op de flanken veel te halen is. Van daaruit gaan we proberen ons via het midden naar kansen te spelen.”

Het afronden van de kansen was tegen PSV nog een flink probleem van AZ. „We hebben dat besproken”, laat Jansen weten. „Tegen PSV speelden we ons inderdaad naar een paar goede kansen, maar het gaat om het afdrukken. Dat moet vanuit een stuk vertrouwen steeds meer gaan groeien en daar zijn de jongens zich van bewust. Het besef is er dat kansen afmaken cruciaal is in topduels, hopelijk gaat dat donderdag beter.”