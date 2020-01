Gravenberch blij met Ajax-goal: ’Ik zie mezelf als een soort slang’

Ryan Gravenberch is blij met zijn 2-0. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

AMSTERDAM - Met zijn lange benen slalomde Ryan Gravenberch door het overvolle strafschopgebied van Sparta Rotterdam en rondde bekeken af, waarmee de jeugdige Ajax-middenvelder ook zijn tweede basisplaats in de Eredivisie opfleurde met een goal. Een heel belangrijk doelpunt, want het nonchalante Ajax liet Sparta nog terugkomen in de wedstrijd zodat de 2-0 van Gravenberch uiteindelijk cruciaal voor de overwinning bleek te zijn.