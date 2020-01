Nieuwe Barça-coach Sétien haalt Nederlands talent bij A-selectie

De jonge centrale verdediger maakte afgelopen zomer een opmerkelijke transfer van MVV Maastricht naar Barcelona. Hij sloot daar aan bij het Onder 19-elftal van de Catalaanse club.

Setién werd dinsdag gepresenteerd als de opvolger van de ontslagen Ernesto Valverde. Hij nam de selectie die dag twee keer onder handen. Woensdag volgde zijn derde trainingssessie en had hij Mbuyamba en Jaume Jardí van Onder 19 bij de groep gehaald. Ook doelman André ter Stegen keerde terug in de groepstraining. De Duitser is hersteld van een knieblessure.