Ook Bayern München-Chelsea in Champions League zonder publiek

Het bestuur van de Duitse kampioen moest hiertoe besluiten nadat lokale autoriteiten evenementen met meer dan 1000 bezoekers tot half april hadden verboden. Met deze maatregel wil de overheid in Beieren de bevolking zoveel mogelijk beschermen tegen het om zich heen grijpende coronavirus.

De clubleiding van Bayern heeft de Europese voetbalbond UEFA op de hoogte gesteld van het verbod. Iedereen die in het bezit is van een toegangskaart voor het duel met Chelsea krijgt zijn geld terug. Bayern weet nog niet of er toeschouwers welkom zijn bij de andere duels tot 19 april.

De wedstrijden Valencia - Atalanta (dinsdagavond), Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund (woensdag) en Barcelona - Napoli (18 maart) in de achtste finales van de Champions League worden eveneens achter gesloten deuren afgewerkt. Dat geldt tevens voor een flink aantal duels in de Europa League.

Door de maatregel van de Beierse autoriteiten wordt ook de vriendschappelijke voetbalklassieker tussen Duitsland en Italië op 31 maart in Nürnberg zonder publiek gespeeld.