Carlsen in eindstrijd van ’eigen’ online schaaktoernooi

De Noorse wereldkampioen versloeg zaterdag in de halve finale de Chinees Ding Liren na vier partijen rapidschaak met 15 minuten bedenktijd met 2,5 tegen 1,5. Nakamura, die samen met Ding bovenaan was geëindigd in de groepsfase, had een dag eerder zijn landgenoot Fabiano Caruana verslagen in de beslissende (nog kortere) blitz-partijen.

Het online-toernooi is een initiatief van Carlsen. Acht spelers schaken om in totaal 250.000 dollar aan prijzengeld. De Noor kwam met het idee nadat het Kandidatentoernooi in het Russische Jekaterinenburg in maart vanwege het coronavirus halverwege was afgebroken.

Anish Giri was een van de deelnemers. Hij haalde de ’final four’ niet, maar boekte wel een zege op Carlsen.