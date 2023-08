Ajax verliest in oefenduel van Go Ahead Eagles

Ajax nam Ramaj begin augustus over van Eintracht Frankfurt. De 21-jarige Duitse doelman met Kosovaarse roots, die vorige week in een oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund zijn eerste minuten maakte, is sneller nodig dan verwacht. Eerste doelman Gerónimo Rulli liep zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (4-1) een schouderblessure op en is zeker tot de winterstop uitgeschakeld. Trainer Maurice Steijn liet Jay Gorter invallen omdat Ramaj pas kort bij de selectie zit.

Ajax had het plan Gorter, net als vorig seizoen, opnieuw te verhuren. Dat gebeurt door de blessure van Rulli naar alle waarschijnlijkheid niet. Naast Rulli is de ervaren doelman Remko Pasveer (39 jaar) voorlopig ook nog niet beschikbaar. Hij liep vorige maand een blessure aan zijn linkerhand op en staat de komende tijd nog aan de kant.

Naast Ramaj hadden onder anderen nieuweling Carlos Forbs Borges, Owen Wijndal, Davy Klaassen en Steven Berghuis een basisplaats tegen Go Ahead. Berghuis zat tegen Heracles zijn eerste van drie wedstrijden schorsing uit.

