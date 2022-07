Terugkeer Brobbey naar Ajax dichtbij

Bij Ajax is het glas-Brobbey half vol. Natuurlijk doet het de clubleiding pijn dat ze een speler die vanaf zijn achtste bij Ajax speelt voor grof geld moet terughalen. Maar technisch manager Gerry Hamstra en zijn rechterhand Klaas-Jan Huntelaar zijn ervan overtuigd dat er in Europa voor dat bedrag geen beter bruikbare spits te krijgen is. Brobbey is loeisterk, laat altijd iets gebeuren als hij invalt en kent het Ajax-spelletje. Bovendien denken Hamstra en Huntelaar de Amsterdammer op termijn met winst te kunnen doorverkopen.

Na de oefenwedstrijd van vrijdag tegen KAS Eupen zei Alfred Schreuder dat Ajax in elk geval één spits zal aantrekken. ,,Maar misschien wel twee”, zei de nieuwe trainer die aanstipte dat ten opzichte van vorig seizoen met Sébastien Haller (Borussia Dortmund), Brobbey (RB Leipzig) en Danilo (Feyenoord) drie nummers negen zijn vertrokken. Voor Brobbey lijkt het afscheid dus van korte duur.

Manchester United wilde de speler van Jong Oranje ook inlijven. Maar Brobbey belde zelf met Erik ten Hag om te zeggen dat zijn voorkeur naar een terugkeer in Amsterdam uitgaat. Naast Brobbey lijkt Ajax ook hard op weg om Francisco Conceicao in te lijven. Het megatalent van FC Porto is zojuist op Schiphol geland om in Amsterdam de medische keuring te ondergaan. De buitenspeler kost door een gelimiteerde transfersom in zijn contract vijf miljoen euro.