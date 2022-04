Lazio-spits Immobile na hattrick weer topscorer, Napoli verliest dure punten

Adam Marusic opende na een half uur de score voor de Romeinen. Immobile verdubbelde de voorsprong vlak voor rust en scoorde in de tweede helft nog twee keer. De spits van Lazio maakte in het seizoen 2019-2020 maar liefst 36 goals en dat leverde hem de Gouden Schoen als topscorer van Europa op.

Lazio staat met 55 punten uit 32 wedstrijden in de subtop van de Italiaanse voetbalcompetitie en strijdt met onder meer stadgenoot AS Roma en Atalanta om een ticket voor Europees voetbal. De top 4 en daarmee een plek in de Champions League lijkt buiten bereik.

Napoli

Napoli heeft in de strijd om de Italiaanse landstitel een kostbare nederlaag geleden. Het elftal van trainer Luciano Spalletti ging in eigen stadion onderuit tegen Fiorentina, dat naar de zevende plaats steeg: 2-3. Napoli boekte vorig weekeinde nog een knappe zege op Atalanta (1-3).

Oud-PSV'er Dries Mertens bracht zijn ploeg zondag na een uur spelen langszij (1-1). Dat leek de aanzet te zijn voor een sterke slotfase van Napoli, maar het was juist Fiorentina dat het duel daarna naar zich toe trok. Jonathan Ikoné schoot in de 66e minuut met links in de verre hoek raak en even later scoorde ook Arthur Cabral voor Fiorentina. De 2-3 van Victor Osimhen kwam te laat voor Napoli.

Koploper AC Milan kan de voorsprong op Napoli zondag bij winst op Torino tot 4 punten vergroten. Internazionale heeft evenveel punten als Napoli, maar speelde een duel minder.