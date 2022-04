Peter Bosz haalt opgelucht adem na gelijkmaker in extremis

Bosz maakt een moeizaam seizoen door in Lyon en kon wel een zege gebruiken. Tegen Strasbourg maakte Ibrahima Sissoko echter na 20 minuten al de openingstreffer, en daar leek het lange tijd ook bij te blijven. In de 91e minuut kon Bosz dus echter alsnog opgelucht ademhalen.

Serie A

Ciro Immobile heeft Lazio met een hattrick naar een overwinning op Genoa geleid (1-4). De Italiaanse spits voerde met zijn drie goals zijn seizoenstotaal op naar 24 doelpunten.

Ciro Immobile maakte er maar weer eens drie Ⓒ ANP/HH

Adam Marusic opende na een half uur de score voor de Romeinen. Immobile verdubbelde de voorsprong vlak voor rust en scoorde in de tweede helft nog twee keer. De spits van Lazio maakte in het seizoen 2019-2020 maar liefst 36 goals en dat leverde hem de Gouden Schoen als topscorer van Europa op.

Napoli heeft in de strijd om de Italiaanse landstitel een kostbare nederlaag geleden. Het elftal van trainer Luciano Spalletti ging in eigen stadion onderuit tegen Fiorentina, dat naar de zevende plaats steeg: 2-3. Napoli, voor het laatst kampioen in 1990, boekte vorig weekeinde nog een knappe zege op Atalanta (1-3).

Koploper AC Milan kan de voorsprong op Napoli zondag bij winst op Torino tot 4 punten vergroten. Internazionale heeft evenveel punten als Napoli, maar speelde een duel minder.

Atalanta verliest weer

Atalanta verloor voor de tweede keer op rij, dit keer bij Sassuolo (2-1). Marten de Roon ontbrak vanwege een schorsing. Hans Hateboer had wel een basisplaats bij Atalanta. Teun Koopmeiners viel na rust in. De Ivoriaan Hamed Traorè maakte beide doelpunten voor Sassuolo. Pas in de blessuretijd van de tweede helft deed de Colombiaan Luís Muriel wat terug voor Atalanta, dat nu op de achtste plek staat.

Bundesliga

Ook in Duitsland werd zondag gevoetbald. VFL Bochum en Bayer Leverkusen vermaakten het publiek niet door moet 0-0 gelijk te spelen, terwijl Eintracht Frankrurt in eigen huis tegen de lamp liep tegen Freiburg: 1-2.