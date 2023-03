’We worden dan minder aantrekkelijk voor de fans, die sterren willen zien’ Zorgen bij Bayern München over financiële toekomst: ’Bijblijven steeds moeilijker’

Herbert Hainer, voorzitter van Bayern München. Ⓒ ANP/HH

Voorzitter Herbert Hainer van Bayern München maakt zich zorgen over de toekomst van de Duitse voetbalclub. Volgens de 68-jarige preses is de balans in het Europese voetbal zoek door clubs die in handen zijn van kapitaalkrachtige investeerders, zoals Paris Saint-Germain en clubs in de Premier League.