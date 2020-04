UEFA gooit vaart achter uitbetaling premies

De UEFA had de clubs normaal gesproken in maart al betaald, na de laatste play-offs voor het EK. Die wedstrijden zijn echter nog steeds niet gehouden, vanwege de pandemie. De play-offs worden vermoedelijk pas voor ergens in de herfst op agenda gezet.

Het uitvoerend comité heeft donderdag besloten de premies nu al uit te betalen. „Dat is onze plicht, nu veel clubs het zo moeilijk hebben”, zei voorzitter Aleksander Ceferin van de UEFA.

Het EK is uitgesteld naar de zomer van 2021.