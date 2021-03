Bayern München dreigt Alaba en Lewandowski niet af te staan voor WK-kwalificatie

Linksback Alaba wacht met de nationale ploeg van Oostenrijk de uitwedstrijd tegen Schotland, terwijl Lewandowski met Polen op Wembley Engeland treft. Vanwege de coronacrisis geldt in veel landen de maatregel dat wie er uit het Verenigd Koninkrijk terugkomt, bij thuiskomst in quarantaine moet.

Bayern in z’n recht

„Maar wij willen na de interlandbreak de spelers sowieso terughebben voor trainingen en wedstrijden”, zegt Bayern München-coach Hansi Flick. „Als een speler daadwerkelijk in quarantaine zou moeten bij terugkomst, mogen wij er als Bayern voor kiezen om hem niet aan de nationale ploeg af te staan.”

Flick laat weten dat er nog geen definitieve keuzes zijn gemaakt, maar spannende wordt het de komende week dus wel. Zowel Alaba bij Oostenrijk als Lewandowski bij Polen zijn vaste waardes voor hun elftallen, dus de nationale bonden en bondscoaches zullen de Bayern-spelers ongewtijfeld aan boord willen hebben bij de start van de WK-kwalificatie.

Geen Champions League en Europa League

Groot-Brittannië wordt vanaf de knock-outfase van de Europese toernooien sinds medio februari al gemeden door de UEFA. Alle ontmoetingen waar Engelse ploegen bij betrokken zijn, worden in andere Europese steden afgewerkt. Gezien het programma na de interlandbreak zal Bayern geen risico willen nemen. In het weekend waarin de Duitse competitie wordt hervat treft Der Rekordmeister meteen achtervolger RB Leipzig. Die ploeg staat tweede in de Bundesliga, vier punten achter Bayern.