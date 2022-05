President FIA stuit op veel weerstand; Lewis Hamilton geeft zich niet gewonnen

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton staat op dit moment lijnrecht tegenover de FIA, als het gaat om het dragen van juwelen en andere sieraden. Dat is voor coureurs overigens al jaren verboden, maar de wedstrijdleiding heeft besloten om er sinds afgelopen weekeinde in Miami standaard op te controleren.

Hamilton heeft de meeste sieraden verwijderd, maar kreeg een uitzondering voor de race in Miami én de komende wedstrijd in Barcelona wat betreft zijn neuspiercing. Hij stelde echter niet van plan te zijn om het exemplaar de Grand Prix erna, in Monaco, weg te hebben gehaald. „Dan draag ik vier horloges”, grapte Hamilton. „Trouwringen zijn bijvoorbeeld nog wel toegestaan. Ze hebben het nu over veiligheid, maar was dat de voorbije zestien jaar dat ik race dan geen issue?”

De nieuwe wedstrijdleider Niels Wittich is een voorstander van het verwijderen van alle sieraden en het niet dragen van ander ondergoed dan het voorgeschreven brandwerende materiaal. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel droeg vrijdag in Miami als een ludiek protest even een onderbroek over zijn raceoverall. Ben Sulayem besloot Wittich te steunen en de druk extra op te voeren.

Ben Sulayem ligt ook in de clinch met het management van de Formule 1 (FOM), wat betreft de sprintraces van volgend jaar. De Formule 1-leiding en de tien teams zijn akkoord over zes van zulke sprintweekenden, maar Ben Sulayem eist dat de FIA daarvoor wordt betaald. Binnen de FIA zijn ook veel werknemers het oneens met de eerdere beslissing om Michael Masi zijn congé te geven als wedstrijdleider in de Formule 1. Masi werd binnen zijn team enorm gewaardeerd vanwege zijn kennis en multifunctionaliteit.