Sport Kort: Johanna Konta past door quarantaineplicht voor Wimbledon

Konta mist Wimbledon door quarantaineperiode

22.59 uur: De Britse tennisster Johanna Konta moet Wimbledon aan zich voorbij laten gaan. De nationale nummer 1 is verplicht in quarantaine gegaan nadat een lid van haar begeleidingsteam positief was bevonden op het coronavirus.

Konta (27) zelf testte negatief. De nummer 27 van de plaatsingslijst had in het grandslamtoernooi in eigen land, dat maandag begint, in de eerste ronde moeten aantreden tegen de Tsjechische Katerina Siniakova. De Chinese Wang Yafan neemt als 'lucky loser' de plaats van Konta in het speelschema in.

Konta haalde in 2017 de laatste vier op Wimbledon.

Hordeloopster Bakker neemt afscheid met Nederlandse titel

20.36 uur: Sharona Bakker stopt met atletiek. De 31-jarige hordeloopster nam zondag afscheid op de NK in Breda met de titel op de 100 meter horden. De IJmuidense won de finale in 13,13. Aanstormend talent Zoë Sedney klokte dezelfde tijd, maar de fotofinish wees Bakker aan als kampioene.

Een gedroomd afscheid was het niet, ondanks de titel. Bakker had graag dit jaar aan de Olympische Spelen willen meedoen, maar de limiet van 12,84 was te hoog gegrepen. „Ik loop dinsdag nog wel een wedstrijd in Luzern en daar zou ik me nog kunnen kwalificeren voor Tokio, maar mijn persoonlijke record is 12,85 en ik denk dat het heel lastig wordt nog onder die tijd te duiken. Ik moet wel realistisch zijn”, zei ze bij de prijsuitreiking.

Blessures liepen als een rode draad door de carrière van Bakker. Haar kwetsbare achillespezen stonden een doorbraak naar de wereldtop in de weg. Steeds opnieuw moest ze lange pauzes inlassen om te herstellen. Ze wist bij de WK van 2017 de halve finales te bereiken.

Gek genoeg liep ze deze zomer de ene na de andere wedstrijd, maar in de buurt van de limiet kwam ze niet. „Ik ben een loopster die veel wedstrijden nodig heeft, omdat er altijd een paar bij zitten waarin ik te veel horden raak. Het is vaak alles of niets. Ik hoop dinsdag nog met een mooie lage 13 af te sluiten. Maar voor mij voelde dit NK als mijn laatste wedstrijd; ik wilde hier graag afscheid nemen van de atletiekwereld.”

Taam Nederlands kampioen tienkamp met record

20.35 uur: Meerkamper Rik Taam heeft bij de NK in Breda zijn titel op de tienkamp geprolongeerd. De Noord-Hollander behaalde een persoonlijk record van 8107 punten. Hij kwam daarmee niet aan de olympische limiet van 8350, maar mag voorzichtig toch aan Tokio denken. Taam staat mogelijk hoog genoeg op de wereldranglijst om een startbewijs te krijgen.

De 24-jarige meerkamper uit De Rijp scoorde vooral goed met kogelstoten (14,70) en discuswerpen (47,64), maar bij het hoogspringen (1,92) leverde hij wat in.

Richard Douma veroverde voor de vierde keer op rij de titel op de 1500 meter. Hij won in 3.37,81 en bleef Valentijn Weinans (zilver in 3.38,11) en Bram Anderiessen (brons in 3.38,29) voor. Koen Smet snelde op de 110 meter horden naar zijn zevende Nederlandse titel. In de stromende regen won hij het goud in 13,59. Lisanne de Witte werd kampioene op de 400 meter. Ze noteerde 52,08 in de finale. Haar zusje Laura de Witte greep het zilver met 53,38.

Bijrol golfers Besseling en Van Driel in München

18.21 uur: De Nederlandse golfers Wil Besseling en Darius van Driel hebben bij het BMW International Open in München een bijrol vervuld. Besseling eindigde als 52e met een score van 283 slagen (-5). Van Driel belandde met een totaal van 287 op de 68e positie.

De Noor Viktor Hovland (23) behaalde zijn eerste eindzege op de Europese Tour met een score van 269. De Duitser Martin Kaymer eindigde in eigen land als tweede met een totaal van 271, gevolgd door de Spanjaard Jorge Campillo als nummer 3 (273 slagen).

Churandy Martina grijpt op zijn laatste NK goud op 200 meter

16.12 uur: Churandy Martina heeft op zijn laatste NK atletiek de titel veroverd op de 200 meter. De 36-jarige atleet van Curaçao greep op de atletiekbaan van AV Sprint in Breda het goud in een tijd van 20,76. Taymir Burnet spurtte naar het zilver in 20,82 en Onyema Adigida behaalde het brons in 20,91.

Martina won voor de zesde keer in zijn carrière de titel op de 200 meter. Hij was ook zeven keer de kampioen op de 100 meter, maar die afstand sloeg hij dit jaar over. De ervaren sprinter maakt zich op voor zijn vijfde Olympische Spelen. Hij loopt in Tokio de estafette met de mannen op de 4x100 meter. Een individuele start zit er niet in. De 20,76 lag ruim boven de olympische limiet van 20,24.

Jamile Samuel verraste enigszins met de titel bij de vrouwen op de 200 meter. De ervaren Amsterdamse sprintster won in 22,93 en troefde de sneller geachte Lieke Klaver af. Het aanstormende sprinttalent werd in de finale naar de tweede plek verwezen in 23,04. Tasa Jiya eindigde in 23,14 als derde en hield Femke Bol (23,16) nipt van het brons af.

Bol maakte op de NK een uitstapje naar de 200 meter; zij richt zich de komende weken weer op de 400 meter horden, het nummer waarop ze wil meedoen om de medailles op de Olympische Spelen.

Liemarvin Bonevacia onttroonde Jochem Dobber als kampioen op de 400 meter. Bonevacia won in 44,99 en bleef daarmee net boven de olympische limiet van 44,90. Dobber finishte als tweede in een persoonlijk record van 45,07. Het brons was voor Nout Wardenburg met een tijd van 45,61.

Bonevacia en Dobber maakten deel uit van de estafetteploeg die in maart goud won op de 4x400 meter bij de EK indoor en stelden in mei op de World Relays een olympisch ticket veilig voor Nederland. Ze mogen in Tokio waarschijnlijk toch individueel starten op de 400 meter, omdat ze hoog genoeg staan op de wereldranglijst.

Jessica Schilder haalde uit bij het kogelstoten. Ze won de titel met een persoonlijke record van 18,77 meter en is nog 10 centimeter verwijderd van het Nederlands record van Corrie de Bruin uit 1998. Schilder is volgende maand ook actief op de Spelen in Tokio.

Bendsneyder 15e na valse start, Fernández zegeviert in Moto2

13.31 uur: Raúl Fernández heeft de spanning in de Moto2 weer een beetje teruggebracht. De Spaanse motorcoureur won bij de TT van Assen de race in de middenklasse en liep wat punten in op kampioenschapsleider Remy Gardner. De Australiër, winnaar van de laatste drie grands prix, eindigde als tweede op een dikke seconde van Fernandez. De Spanjaard Augusto Fernández reed naar de derde plek.

Bo Bendsneyder kende geen gelukkige race, maar wist er door een sterke finish nog de 15e plek uit te slepen en daarmee 1 WK-punt te scoren. De 22-jarige Rotterdammer maakte een valse start, waardoor hij voor straf tijdens de race twee keer de extra lus in de Strubben moest rijden. Dat kostte hem zoveel extra seconden, dat hij zijn plek in de top tien moest inleveren en ver naar achteren zakte.

Vanaf de 20e positie probeerde Bendsneyder er nog het beste van te maken in zijn thuisrace. Hij schoof geleidelijk op naar de 16e plek en gaf in de slotronden vol gas om het gaatje naar de voor hem rijdende Cameron Beaubier dicht te rijden. In de laatste ronde ging de enige Nederlander in het WK wegrace de Amerikaan voorbij.

Handboogschutters verliezen gemengde finale wereldbeker Parijs

13.00 uur: De handboogschutters Gabriela Schloesser en Sjef van den Berg hebben bij de wereldbeker in Parijs zilver gepakt bij de gemengde landenwedstrijd. Schloesser en Van den Berg verloren in de finale van het echtpaar Deepika Kumari en Atanu Das uit India met 5-3.

Schloesser en Van den Berg pakten vorige maand in Lausanne het goud op dit olympische onderdeel (recurve). „Dit is een bevestiging dat we een goed team hebben en mooie dingen kunnen laten zien”, zei Van den Berg.

Op de EK van begin deze maand in Antalya bleef Schloesser met Steve Wijler steken in de achtste finales van het olympische onderdeel. De Nederlandse recurveschutters (Van den Berg, Wijler en Rick van der Ven) pakten in Turkije wel de Europese titel in de landenwedstrijd.

Mike Schloesser pakte in Parijs brons op het niet-olympisch onderdeel compound. Hij won de strijd om de derde plek van de Rus Anton Boelajev.

Italiaan Foggia wint Moto3-race bij TT van Assen

12.06 uur: Dennis Foggia heeft bij de TT van Assen de race in de Moto3 gewonnen. De Italiaanse motorcoureur reed vrijwel de gehele race aan de leiding en wist in de slotfase diverse aanvallen op zijn koppositie te pareren. De Spanjaard Sergio Garcia finishte als tweede en de Italiaan Romano Fenati werd derde.

De Spanjaard Pedro Acosta arriveerde als vierde en behield de leiding in het wereldkampioenschap. De 17-jarige coureur van KTM leverde een fysiek huzarenstukje. Hij kwam zaterdag zwaar ten val in de training en moest met rug- en borstletsel naar het ziekenhuis in Assen. Daar bracht hij ook de nacht door, maar zondagochtend kreeg hij na een laatste medische check toestemming om te racen.

Acosta begon vanaf de achttiende startplek, maar wist al snel naar voren te rijden en nam plaats in de kopgroep van zeven man die tot het einde toe bij elkaar bleef. In de slotronde deed hij nog een verwoede poging op het podium te komen, maar dat lukte net niet.

Foggia boekte zijn tweede zege van dit seizoen en hij klom naar de derde plek in de WK-stand met 86 punten. Garcia is de nummer 2 met 110 punten, terwijl Acosta - die dit seizoen al vier overwinningen boekte - op 156 punten is gekomen

Spaanse wegracer Viñales van pole in 90 editie TT van Assen

11.40 uur: De Spaanse motorracer Maverick Viñales start op het circuit in Assen van poleposition in de MotoGP, het klapstuk van de 90e editie van de TT. De coureur uit het fabrieksteam van Yamaha presteerde de afgelopen races ver onder de maat, maar op het circuit in Drenthe was hij zaterdag onnavolgbaar. Hij reed in de kwalificatie de snelste ronde ooit op het Drentse circuit.

Ruim 11.000 toeschouwers mogen de tribunes beklimmen bij de TT. Zij zullen vooral ook weer kijken naar de Italiaanse racelegende Valentino Rossi. De negenvoudig wereldkampioen won in zijn rijke carrière tien keer de TT, maar het kan zondag zomaar zijn laatste optreden in de ’Kathedraal van de motorsport’ worden. Rossi twijfelt of hij er volgend jaar nog bij is.

Verder hoopt Bo Bendsneyder op een topklassering in de Moto2. De Rotterdammer, de enige Nederlander in een van de drie aansprekende klassen uit het WK wegrace, start vanaf de dertiende plek. Hij wist dit seizoen al eens als vijfde te finishen. De TT begint om 11.00 uur met de race in de Moto3.

Dubbelspecialist Nielsen na coronacontact niet op Wimbledon

10.19 uur: Tennisser Frederik Nielsen heeft zich noodgedwongen moeten terugtrekken van Wimbledon nadat hij in nauw contact is geweest met een persoon die is besmet met het coronavirus. De organisatie van het grandslamtoernooi in Londen maakte bekend dat de Deense dubbelspecialist en oud-winnaar van Wimbledon volgens de richtlijnen van de Britse regering 10 dagen in isolatie moet.

„Het kantoor van de scheidsrechters heeft geadviseerd dat Frederik Nielsen teruggetrokken wordt van het dubbelschema, nadat is vastgesteld dat hij een nauw contact van een besmet persoon is geweest”, aldus de All England Club in een verklaring.

De 37-jarige Deen won in 2012 de dubbeltitel op Wimbledon met de Britse tennisser Jonathan Marray. Hij zou dit jaar in actie komen met de Kroaat Franko Skugor.

Basketballers Phoenix Suns na zege op Clippers dicht bij finale

09.08 uur: De basketballers van de Phoenix Suns hebben nog één zege nodig om de finale van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA te bereiken. De Suns wonnen de vierde wedstrijd in de finale van de Western Conference in Los Angeles zaterdag met 84-80 van de LA Clippers en leiden met 3-1.

Devin Booker zorgde voor 25 punten voor de Suns en Deandre Ayton maakte er 19 en was goed voor 22 rebounds. Chris Paul zorgde met vijf vrije worpen in de slotfase ervoor dat de zege niet meer in gevaar kwam.

Paul George maakte 23 punten voor de Clippers en Reggie Jackson was goed voor 20 punten in het Staples Center in Los Angeles waar 18.200 mensen zaten. De Clippers speelden opnieuw zonder Kawhi Leonard, die in de vorige ronde van de play-offs geblesseerd raakte aan een knie.

De Suns kunnen maandag in eigen huis in Phoenix de vierde zege pakken en zich verzekeren van de eerste finaleplaats sinds 1993.