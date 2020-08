Guus Hiddink aan de slag als bondscoach van Curaçao

Hiddink tekent in Curaçao een contract tot en met het WK voetbal van 2022, gehouden in Qatar. Het is vooral de bedoeling dat Hiddink de organisatie gaat professionaliseren. De oud-bondscoach van onder andere het Nederlands elftal wordt bijgestaan door oud-voetballer Hedwiges Maduro, die een rol als adviseur krijgt bij de voetbalbond.

„Het ligt misschien niet voor de hand, maar het was moeilijk om ’nee’ te zeggen. Curaçao heeft de laatste jaren goede stappen gemaakt en ik wil de spelers en staf graag helpen nog een treetje hoger te komen op de internationale ladder”, zegt Hiddink tegen Fox Sports.

Hiddink staat een mooie klus te wachten, met veel potentiële topspelers die hij kan werven. „Ik heb met de trainers en met Maduro een hele lijst spelers doorgenomen. We gaan iedereen benaderen waarvan wij denken dat zij de kwaliteiten in huis hebben”, zegt Hiddink over het selecteren van spelers voor het nationale elftal van Curaçao.

Veel namen die vallen - denk aan jonge talenten zoals Tahith Chong (Manchester United), Quinten en Jurriën Timber en Sontje Hansen (alle drie Ajax), komen echter ook nog in aanmerking voor het Nederlands elftal. Weet ook Hiddink. „Je wil altijd graag in een nationaal team spelen. Ze hebben ook een Nederlands paspoort, dus kunnen zij voor Nederland kiezen. Maar als er daar geen perspectief is om een stap te maken of mee te helpen aan WK, dan moet je een andere keuze maken.”

Mocht Oranje er niet in zitten dan moeten de spelers voor „de next best”, kiezen volgens Hiddink. En dat is dan natuurlijk Curaçao. De plannen zijn er hoe dan ook om de nodige spelers te benaderen en „uiteindelijk moeten zij die keuze gaan maken”, zegt Hiddink.