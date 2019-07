Ajax bedingt terugkoopoptie op Cerny

door Jeroen Kapteijns

Die ligt ruim boven de vijf miljoen euro, zodat de Utrechters, als Ajax gebruik maakt van de optie, toch verzekerd zijn van een mooi rendement. FC Utrecht heeft nu 900.000 euro betaald voor de Tsjechische aanvaller, die als grote belofte werd binnengehaald in Amsterdam, maar de afgelopen jaren door blessures op de achtergrond was geraakt.

„Ondanks meerdere opties, waaronder ook een aantal buitenlandse clubs, kiest Vaclav voor het plan dat we bij FC Utrecht voor ogen hebben met hem”, aldus een tevreden directeur voetbalzaken Jordy Zuidam. Met de komst van Cerny lijkt de selectie in grote lijnen rond, al blijft de spitspositie een punt van aandacht met de blessuregevoelige Bahebeck, de langdurig revaliderende Makienok, de jeugdige Venema en Van de Streek, die eigenlijk een middenvelder is. FC Utrecht oriënteert zich dan ook op de spitsenmarkt.

Na ondertekening van zijn driejarige contract stapte Cerny direct in de bus naar het trainingskamp in het Duitse Harsewinkel. Daar schaaft trainer John van den Brom verder aan zijn elftal, dat over twee weken de eerste belangrijke Europese voorrondewedstrijd speelt tegen het Bosnische HSK Zrjinski of het Macedonische Akademija Pandev.

FC Utrecht heeft gisteren afscheid genomen van Cyriel Dessers (Heracles Almelo) en Lukas Görtler (Sankt-Gallen).

