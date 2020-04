Analyse: Verkeerde diagnose zorgt voor breuk in betaald voetbal

Ajax wil de Eredivisie stoppen, Feyenoord wil nog even wachten met een besluit.

In crisistijd zoek je elkaar op om samen schouder aan schouder de crisis het hoofd te bieden. Na drie weken coronacrisis is de solidariteit in de bedrijfstak betaald voetbal volledig verdwenen. Vanwege betwist leiderschap van KNVB-directeur Eric Gudde en Eredivisie CV-directeur Mattijs Manders. Die twee beleidsmakers, met Eerste Divisie-voorman Marc Boele op de achtergrond, konden de rijen niet gesloten houden, hoewel zij solidariteit en eenheid schetsten. Het bleek opgelegd, want onder de oppervlakte borrelde een vulkaan, die donderdag tot uitbarsting kwam door een interview van Marc Overmars in De Telegraaf.