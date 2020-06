Van Dijk, Wijnaldum en Liverpool steunen protesten in VS na dood George Floyd

Die overleed door hardhandig optreden van een witte agent bij zijn arrestatie. De foto, waarop de spelers van Liverpool, met onder andere Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, met een knie op de grond zittend poseren, kreeg als titel mee ’Eenheid is kracht’ en de hashtag #BlackLivesMatter.

De houding is overgenomen van Colin Kaepernick, een beroemde speler in het American Football die vier jaar geleden op die manier protesteerde tegen de manier waarop zwarte Amerikanen soms onderdrukt worden. Kaepernick knielde destijds bij het Amerikaanse volkslied.

De dood van Floyd, die een week geleden in Minneapolis na hardhandig politieoptreden is overleden, heeft tot grote protesten geleid in met name de Verenigde Staten. In sommige gevallen liep dat uit op plunderingen. Tal van prominenten uit bijvoorbeeld de sport en de showbizz hebben zich uitgesproken tegen de ongelijke behandeling van zwarte mensen door de Amerikaanse politie.

Formule 1-vedette Lewis Hamilton deed dat op Instagram: „Ik sta niet achter de mensen die plunderen en gebouwen in brand steken, maar achter degenen die vreedzaam protesteren. Er kan geen vrede zijn tot onze zogenaamde leiders voor verandering zorgen”, schreef de Brit. In Duitsland maakten doelpuntenmakers in het voetbal afgelopen weekeinde al een statement. Jadon Sancho en Achraf Hakimi, beiden van Borussia Dortmund, met een ondershirt met de tekst: Justice for George Floyd. Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) leende het ’knielgebaar’ van Kaepernick na zijn doelpunt.