Oranje vindt in Denemarken en Duitsland sterke oefentegenstanders

Met deze oefenwedstrijden gaat de wens van bondscoach Louis van Gaal om tegen sterke tegenstanders te spelen in vervulling. De keuzeheer liet al meermaals blijken dat hij in aanloop naar het WK een ander systeem wil testen met drie centrale verdedigers.

De landen hebben zich net als de ploeg van bondscoach Louis van Gaal als groepswinnaar geplaatst voor het WK van eind dit jaar in Qatar. „Natuurlijk zijn Denemarken en Duitsland aansprekende landen. Zeker met het oog op het WK wil ik spelen tegen sterke tegenstanders, dus ik ben zeer tevreden met deze duels”, aldus Van Gaal. „Samen met de wedstrijden in de Nations League (waar Nederland in een groep zit met België, Polen en Wales, red.) vind ik dat we een mooi programma hebben in 2022. Dat is in aanloop naar het WK een belangrijk onderdeel van een goede voorbereiding.”

Het liefst had Van Gaal nog geoefend tegen een Zuid-Amerikaanse tegenstander, maar vanwege de coronapandemie was dat lastig te organiseren.

Beide duels van Oranje zullen worden afgewerkt in de Johan Cruijff Arena. Op dit moment is nog niet duidelijk of daar bezoekers welkom zijn.