Sport Kort: Weer een prijs voor Flamengo

Voetbal: Weer een prijs voor Flamengo

08.19 uur: De Braziliaanse voetbalclub Flamengo blijft maar prijzen pakken. De ploeg van trainer Jorge Jesus prolongeerde de titel in het kampioenschap van de staat Rio de Janeiro. Flamengo won beide duels met Fluminense in de finale in het Maracanã-stadion.

De rood-zwarte formatie trok het eerste duel zondag met 2-1 naar zich toe en won woensdag ook de return, dankzij een doelpunt in blessuretijd van Vitinho (1-0). Flamengo werd zo voor de 36e keer kampioen van Rio de Janeiro. Vorig jaar won de club ook al het 'Campeonato Carioca'.

Onder leiding van de Portugese trainer Jesus pakte Flamengo afgelopen jaar ook de Copa Libertadores, voor de beste club van Zuid-Amerika. In de finale van het WK voor clubs moest Flamengo het in de verlenging afleggen tegen de Europese kampioen Liverpool (1-0). Flamengo werd afgelopen jaar ook kampioen van Brazilië. De 65-jarige Jesus vloog woensdagavond wederom door de lucht. Met een mondkapje op werd de Portugees 'gejonast' door zijn spelers. Het is onzeker of hij bij Flamengo blijft. Jesus wordt in verband gebracht met een terugkeer naar Benfica.

Voetbal: Keuken Kampioen blijft naamgever eerste divisie

08.01 uur: Keuken Kampioen blijft voorlopig naamgever van de eerste divisie. Het bedrijf heeft het contract met de op een na hoogste voetbalklasse in Nederland voor onbepaalde tijd verlengd. „Een verlenging voor onbepaalde tijd is uniek in het voetbal en geeft een enorm positief signaal af aan de clubs in de Keuken Kampioen Divisie”, laat algemeen directeur Marc Boele van coöperatie eerste divisie weten.

De onderneming is sinds 2018 naamgever van de eerste divisie. „We zijn erg blij met het vertrouwen dat Keuken Kampioen voor onbepaalde tijd naar ons uitspreekt”, stelt Boele. „Het is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid dat een sponsorcontract van dit formaat wordt verlengd. Het bedrijf is de afgelopen jaren een betrokken sponsor gebleken. Gesterkt door de verlengde samenwerking kijken we met veel enthousiasme uit naar de hervatting van onze competitie op 28 augustus.”

„We merken dat de naamgeving van de Keuken Kampioen Divisie een geweldige positieve impact heeft op alle facetten van ons merk”, reageert directeur Wim de Ruiter van De Mandemakers Groep waartoe de sponsor behoort. „De voetbalwereld bevindt zich in een bijzondere periode. We geloven dat we door het op dit moment aankondigen van een verlenging voor onbepaalde tijd een enorm positief signaal afgeven aan de clubs. We willen hiermee laten zien dat we vertrouwen hebben in de toekomst van de competitie.”

Voetbal: Real Madrid heeft Spaanse titel voor het grijpen

07.10 uur: De 34e landstitel voor Real Madrid is bijna binnen. Wanneer de ploeg van coach Zinédine Zidane donderdagavond wint van Villarreal is het al zover. Op de voorlaatste speeldag is bij puntenverlies van Barcelona - tegen Osasuna - een zege niet eens noodzakelijk. Vrijwel alle duels in La Liga beginnen om 21.00 uur.

Twee jaar op rij was FC Barcelona de beste van Spanje, maar de Catalaanse ploeg is dit seizoen wisselvallig. Het leidde het ontslag in van coach Ernesto Valverde, maar onder opvolger Quique Setién bleef het vertoonde spel meestal matig. De voorsprong van twee punten op het moment dat La Liga werd hervat werd door drie gelijke spelen verspeeld.

De eerste titel sinds 2017 zal tot emoties leiden in Madrid. Het bestuur van Real deed al een beroep op de fans bij een zege toch gewoon thuis te blijven. Het duel wordt, zoals alle thuiswedstrijden van Real sinds de hervatting van de competitie, gespeeld in het Alfredo di Stéfano-stadion op het trainingscomplex van de Madrilenen.

Voetbal: FC Porto herovert Portugese titel

00:59 uur: FC Porto heeft de Portugese titel heroverd. De ploeg van coach Sergio Conceição was op eigen veld met 2-0 te sterk voor nummer 3 Sporting Portugal. Danilo Pereira (ex-Roda JC) maakte na ruim een uur het openingsdoelpunt. In de extra tijd kwam ook Moussa Maréga nog tot scoren.

Met nog twee speelronden te gaan, is FC Porto door nummer 2 Benfica niet meer te achterhalen. De onttroonde titelhouder staat 8 punten achter op de nieuwe kampioen. FC Porto won de laatste vijf competitieduels. Benfica daarentegen pakte uit de laatste vijf wedstrijden slechts 7 punten.

FC Porto was in 2018 voor de laatste keer kampioen van Portugal. De club veroverde voor de 29e keer de landstitel.