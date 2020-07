Sport Kort: Zeilen: The Ocean Race met jaar uitgesteld

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Zeilen: The Ocean Race met jaar uitgesteld

22.15 uur Zeilwedstrijd The Ocean Race, die vanaf de herfst van 2021 gepland stond, is met een jaar uitgesteld tot oktober 2022. De verschuiving is een gevolg van coronapandemie, zeiden de organisatoren van de zeilwedstrijd die voorheen Volvo Ocean Race heette.

Het is de bedoeling dat de zeilrace in oktober 2022 van start gaat in het Spaanse Alicante en dan in negen etappes in negen maanden tijd om de wereld gaat. De finish in het Italiaanse Genua staat gepland voor de zomer van 2023.

"We bevinden ons in niet eerder voorgekomen tijden en onze eerste prioriteit ligt bij al diegenen die zijn geraakt door de pandemie", liet voorzitter Richard Brisius van de Ocean Race weten.

Voetbal: Atteveld coach bij Maccabi Netanya in Israël

19:40 uur Raymond Atteveld is komend seizoen de coach van Maccabi Netanya uit Israël. Voor de 53-jarige oud-voetballer is het de tweede club in Israël waar hij hoofdcoach wordt. Afgelopen seizoen leidde hij Beitar Tel Aviv, dat op het tweede niveau in Israël actief is.

Atteveld voetbalde in het verleden bij onder meer Everton, Roda JC, Vitesse, FC Groningen en ADO Den Haag. Als trainer was hij al actief bij de clubs uit Kerkrade en Den Haag en kortstondig bij Limassol op Cyprus. Ook werkte hij als jeugdtrainer in Kazachstan en Armenië en als hoofd jeugdopleidingen bij Maccabi Tel Aviv in Israël.

Atletiek: Amerikaanse sprintster Deajah Stevens anderhalf jaar geschorst

15.56 uur: De Amerikaanse sprintster Deajah Stevens moet een schorsing van achttien maanden uitzitten. De nummer 7 van de 200 meter van de laatste Olympische Spelen in Rio de Janeiro heeft haar verblijfplaatsen niet nauwkeurig genoeg opgegeven.

Atleten moeten negentig dagen van tevoren aangeven waar ze buiten wedstrijdverband verblijven, zodat ze beschikbaar zijn voor dopingtesten. Drie overtredingen binnen een jaar kunnen een schorsing opleveren.

De 25-jarige atlete veroverde in 2017 de Amerikaanse titel op de 200 meter. Ze mist de komende Spelen in Tokio vanwege haar schorsing.

Triatlon: Geïmproviseerde wedstrijd in Rotterdam

14.54 uur: Zwemcentrum Rotterdam is op zaterdag 22 en zondag 23 augustus het decor van een geïmproviseerde triatlonwedstrijd met wereldtoppers. Onder anderen de tweevoudig Britse olympisch medaillewinnaar Jonathan Brownlee doet mee aan het evenement, waar de triatleten met elkaar de strijd aangaan in het zwembad, op een hometrainer en op een loopband.

Rachel Klamer is de Nederlandse blikvanger. Ook enkele atleten uit de Nederlandse eredivisie mogen deelnemen. „Met dit evenement keren we eindelijk weer terug naar het racen na de lockdown”, zegt directeur Michael D’Hulst van de Super League Triatlon. „We zijn heel enthousiast over het nieuwe concept waarbij voor het eerst e-sports wordt toegepast in de triatlon.”

„De Super League Triatlon Rotterdam is het perfecte voorbeeld van hoe topsport en technologie elkaar kunnen versterken”, aldus Sven de Langen, de Rotterdamse wethouder van Sport. „Ik ben trots dat we dit met alle betrokken partijen in Rotterdam mogelijk kunnen maken.”

Paardensport: Boelhouwer vervangt Van der Heijden bij hippische bond

12.24 uur: De Nederlandse hippische bond KNHS heeft in Iris Boelhouwer een opvolger gevonden voor Maarten van der Heijden, de technisch directeur die eind augustus vertrekt. Van der Heijden kondigde begin dit jaar al aan dat hij na de Olympische Spelen van Tokio zijn functie zou neerleggen. De Spelen zijn weliswaar een jaar uitgesteld, maar de 53-jarige Van der Heijden stopt toch op het afgesproken moment. Hij fungeerde twaalf jaar als technisch directeur.

Als opvolger kwam de paardensportbond uit bij Boelhouwer, die eerder werkte bij onder meer EndemolShine Nederland. „We kozen voor haar vanwege haar managementkwaliteiten, haar zakelijk inzicht en goede communicatieve vaardigheden”, zegt algemeen directeur Theo Fledderus. „Iris brengt een groot pallet kwaliteiten mee naar de KNHS.”

Boelhouwer krijgt assistentie van Tineke Bartels, die hoofdcoach wordt bij de KNHS. „Samen met de bondscoaches, topruiters, paarden, eigenaren en begeleidingsteam gaan we ons optimaal voorbereiden op de Olympische Spelen in Tokio”, zegt de 69-jarige Bartels, die als dressuurruiter zelf actief was op vier Spelen en daar twee zilveren medailles pakte.

Voetbal: Napoli heeft begeerde aanvaller Osimhen bijna binnen

11.25 uur: Napoli hoopt nog deze week de transfer van Victor Osimhen af te ronden. De Nigeriaanse spits van Lille moet volgens veel media in Italië 60 miljoen euro kosten.

Sven Botman zal de laatste onderhandelingen in spanning afwachten. De verdediger van Ajax heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Lille, dat echter eerst het geld voor Osimhen nodig heeft om hem te kunnen halen.

Volgens de zaakwaarnemer van de 20-jarige Botman is Lille al akkoord met Ajax over een transfersom die rond de 9 miljoen euro zal liggen. Botman speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor sc Heerenveen. Hij tekende in mei een nieuw driejarig contract bij Ajax, maar ziet bij Lille meer kans op speeltijd.

Voetbal: Trainer Arteta bezorgd over financiële slagkracht van Arsenal

11.24 uur: Trainer Mikel Arteta vraagt zich af of Arsenal na het seizoen wel voldoende budget heeft om het verschil met de best presterende clubs in de Premier League te verkleinen. „Ik weet dat zelf ook niet”, zegt de Spanjaard. „Maar ik ben er best bezorgd over. Je hebt geld nodig voor een brede en sterke selectie. Alleen dan doe je mee.”

Arsenal won woensdagavond met 2-1 van Liverpool, dat de landstitel al een tijdje binnen heeft. De club uit Londen staat negende in de Premier League, met maar liefst 40 punten minder dan Liverpool. „Die kloof is enorm”, aldus Arteta. „Dat gat kunnen we echt niet dichten in een paar maanden. We kunnen wel ons best doen om net zo veel strijdlust te leveren.”

Arteta werd in november aangesteld bij Arsenal als vervanger van de ontslagen Unai Emery. Hij hoopt niet alleen op versterkingen. Topaanvallers als Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette twijfelen over hun toekomst bij Arsenal. Ze willen graag in de Champions League uitkomen en om een landstitel strijden.

Voetbal: PEC Zwolle staakt verkoop seizoenkaarten

11.13 uur: PEC Zwolle heeft de verkoop van seizoenkaarten stopgezet. De voetbalclub uit de hoofdstad van Overijssel verkocht al ruim 7500 kaarten voor het seizoen 2020-2021. PEC Zwolle wil voor de kopers de kans dat ze ook daadwerkelijk de wedstrijden kunnen bezoeken zo groot mogelijk maken en verkoopt daarom voorlopig geen seizoenkaarten meer.

De profclubs kunnen de komende periode slechts een deel van hun stadioncapaciteit gebruiken, vanwege de beperkende coronamaatregelen. De toeschouwers moeten onderling 1,5 meter afstand houden op de tribunes. Alleen mensen uit hetzelfde gezin en jongeren tot 18 jaar mogen naast elkaar zitten. Het stadion van PEC Zwolle heeft een capaciteit van 14.000 plaatsen. Het zogeheten uitvak kan ook gebruikt worden om seizoenkaarthouders onder te brengen, omdat supporters van de uitspelende clubs voorlopig niet welkom zijn in de stadions.

De club uit de eredivisie verkoopt geen losse kaarten voor thuiswedstrijden zolang de beperkende maatregelen van kracht zijn. Ajax staakte begin deze maand al de verkoop van seizoenkaarten. De Amsterdamse club verkocht er 41.000.

Wielrennen: Belgische wielrenner Stuyven langer bij Trek

10.44 uur: De Belgische wielrenner Jasper Stuyven rijdt ook de komende twee jaar voor Trek-Segafredo. De 28-jarige Stuyven heeft zijn contract verlengd tot eind 2022. De klassiekerspecialist komt al sinds 2014 uit voor Trek en is daarmee het langst verbonden aan de ploeg van kopman Bauke Mollema.

Stuyven won eind februari de Omloop Het Nieuwsblad. In 2016 was hij de beste in Kuurne-Brussel-Kuure. Een jaar eerder schreef hij een etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam.

„Ik voel me hier thuis, we hebben een geweldige groep renners en stafleden”, zegt de Belg. „We zijn bij Trek niet alleen collega’s, maar ook vrienden op en naast de fiets.” Stuyven begint het seizoen eind deze maand in de Ronde van Burgos. Hij gaat in de Tour de France voor een ritzege en zal daarnaast zijn kopmannen Mollema en Richie Porte assisteren. In oktober heeft hij onder meer Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op het programma staan.

Voetbal: Keuken Kampioen blijft naamgever eerste divisie

10.31 uur: Keuken Kampioen blijft voorlopig naamgever van de eerste divisie. Het bedrijf heeft het contract met de op een na hoogste voetbalklasse in Nederland voor onbepaalde tijd verlengd. „Een verlenging voor onbepaalde tijd is uniek in het voetbal en geeft een enorm positief signaal af aan de clubs in de Keuken Kampioen Divisie”, laat algemeen directeur Marc Boele van coöperatie eerste divisie weten.

De onderneming is sinds 2018 naamgever van de eerste divisie. „We zijn erg blij met het vertrouwen dat Keuken Kampioen voor onbepaalde tijd naar ons uitspreekt”, stelt Boele. „Het is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid dat een sponsorcontract van dit formaat wordt verlengd. Het bedrijf is de afgelopen jaren een betrokken sponsor gebleken. Gesterkt door de verlengde samenwerking kijken we met veel enthousiasme uit naar de hervatting van onze competitie op 28 augustus.”

„We merken dat de naamgeving van de Keuken Kampioen Divisie een geweldige positieve impact heeft op alle facetten van ons merk”, reageert directeur Wim de Ruiter van De Mandemakers Groep waartoe de sponsor behoort. „De voetbalwereld bevindt zich in een bijzondere periode. We geloven dat we door het op dit moment aankondigen van een verlenging voor onbepaalde tijd een enorm positief signaal afgeven aan de clubs. We willen hiermee laten zien dat we vertrouwen hebben in de toekomst van de competitie.”

Voetbal: Meunier wil prijzen pakken met Borussia Dortmund

10.07 uur: De Belgische voetballer Thomas Meunier denkt dat hij met zijn nieuwe club Borussia Dortmund de hegemonie van Bayern München in de Bundesliga kan doorbreken. „Als je kijkt naar onze selectie, dan moeten we de komende jaren gewoon iets winnen”, zegt Meunier.

De 28-jarige rechtsback is transfervrij overgekomen van Paris Saint-Germain. Hij had in augustus nog graag voor de kampioen van Frankrijk in de Champions League willen uitkomen. „Dortmund vond dat ook geen probleem, maar Leonardo heeft nooit geprobeerd een deal met mij te sluiten”, zegt Meunier over de technisch directeur van PSG. „Hij wilde dat ik praktisch voor niets voor PSG zou blijven spelen. Het is ook niet waar dat hij geprobeerd heeft om mij met een nieuw contract daar te houden.”

Bayern München veroverde onlangs voor het achtste jaar op rij de landstitel. Borussia Dortmund eindigde als tweede in de Bundesliga. Meunier werd met Club Brugge kampioen en veroverde met PSG drie keer de landstitel.

Voetbal: Weer een prijs voor Flamengo

08.19 uur: De Braziliaanse voetbalclub Flamengo blijft maar prijzen pakken. De ploeg van trainer Jorge Jesus prolongeerde de titel in het kampioenschap van de staat Rio de Janeiro. Flamengo won beide duels met Fluminense in de finale in het Maracanã-stadion.

De rood-zwarte formatie trok het eerste duel zondag met 2-1 naar zich toe en won woensdag ook de return, dankzij een doelpunt in blessuretijd van Vitinho (1-0). Flamengo werd zo voor de 36e keer kampioen van Rio de Janeiro. Vorig jaar won de club ook al het ’Campeonato Carioca’.

Onder leiding van de Portugese trainer Jesus pakte Flamengo afgelopen jaar ook de Copa Libertadores, voor de beste club van Zuid-Amerika. In de finale van het WK voor clubs moest Flamengo het in de verlenging afleggen tegen de Europese kampioen Liverpool (1-0). Flamengo werd afgelopen jaar ook kampioen van Brazilië. De 65-jarige Jesus vloog woensdagavond wederom door de lucht. Met een mondkapje op werd de Portugees ’gejonast’ door zijn spelers. Het is onzeker of hij bij Flamengo blijft. Jesus wordt in verband gebracht met een terugkeer naar Benfica.

Voetbal: Real Madrid heeft Spaanse titel voor het grijpen

07.10 uur: De 34e landstitel voor Real Madrid is bijna binnen. Wanneer de ploeg van coach Zinédine Zidane donderdagavond wint van Villarreal is het al zover. Op de voorlaatste speeldag is bij puntenverlies van Barcelona - tegen Osasuna - een zege niet eens noodzakelijk. Vrijwel alle duels in La Liga beginnen om 21.00 uur.

Twee jaar op rij was FC Barcelona de beste van Spanje, maar de Catalaanse ploeg is dit seizoen wisselvallig. Het leidde het ontslag in van coach Ernesto Valverde, maar onder opvolger Quique Setién bleef het vertoonde spel meestal matig. De voorsprong van twee punten op het moment dat La Liga werd hervat werd door drie gelijke spelen verspeeld.

De eerste titel sinds 2017 zal tot emoties leiden in Madrid. Het bestuur van Real deed al een beroep op de fans bij een zege toch gewoon thuis te blijven. Het duel wordt, zoals alle thuiswedstrijden van Real sinds de hervatting van de competitie, gespeeld in het Alfredo di Stéfano-stadion op het trainingscomplex van de Madrilenen.

Voetbal: FC Porto herovert Portugese titel

00:59 uur: FC Porto heeft de Portugese titel heroverd. De ploeg van coach Sergio Conceição was op eigen veld met 2-0 te sterk voor nummer 3 Sporting Portugal. Danilo Pereira (ex-Roda JC) maakte na ruim een uur het openingsdoelpunt. In de extra tijd kwam ook Moussa Maréga nog tot scoren.

Met nog twee speelronden te gaan, is FC Porto door nummer 2 Benfica niet meer te achterhalen. De onttroonde titelhouder staat 8 punten achter op de nieuwe kampioen. FC Porto won de laatste vijf competitieduels. Benfica daarentegen pakte uit de laatste vijf wedstrijden slechts 7 punten.

FC Porto was in 2018 voor de laatste keer kampioen van Portugal. De club veroverde voor de 29e keer de landstitel.