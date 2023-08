Atletiekbaas Sebastian Coe heeft slecht nieuws voor Russen en Wit-Russen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Real-spelers Courtois en Militão achter elkaar geopereerd aan knie

16.27 uur: Thibaut Courtois en Éder Militão van Real Madrid zijn donderdag beiden geopereerd aan hun linkerknie. De Spaanse arts Manuel Leyes, een specialist op dit gebied, voerde beide operaties uit. Zowel doelman Courtois als verdediger Militão scheurde afgelopen week de voorste kruisband in de linkerknie.

Bij de Belgische keeper gebeurde dat op de training. De Braziliaan liep die blessure zaterdag op tijdens de eerste competitiewedstrijd van het seizoen, uit tegen Club Athletic (0-2). Real Madrid haalde deze week keeper Kepa Arrizabalaga als vervanger van Courtois. De 'Koninklijke' huurt de 28-jarige Spanjaard voor een jaar van Chelsea. Kepa kan zaterdag debuteren tegen Almería.

Volgens Real Madrid zijn beide operaties geslaagd en beginnen Courtois en Militão "in de komende dagen" met hun revalidatie. Daar staat zeker zo'n zes maanden voor.

Atletiekvoorzitter: onwaarschijnlijk dat Russen snel terugkeren

15.53 uur: Het is onwaarschijnlijk dat atleten uit Rusland en Wit-Rusland voor de Olympische Spelen van Parijs weer mee mogen doen aan internationale wedstrijden. Dat zei Sebastian Coe, voorzitter van de wereldatletiekfederatie World Athletics, kort na zijn herverkiezing in Boedapest, waar zaterdag de wereldkampioenschappen beginnen.

Sporters uit Rusland en Wit-Rusland zijn, vanwege de invasie in Oekraïne, sinds februari 2022 uitgesloten van internationale atletiek-ontmoetingen. Ook mogen ze niet meedoen onder neutrale vlag, zoals bij sommige andere sporten wel gebeurt.

„Ik heb geen kristallen bol, ik volg de wereldgebeurtenissen op dezelfde manier als jullie allemaal”, aldus Coe tegen journalisten. „Ons standpunt is heel duidelijk. Ons bestuur heeft dat standpunt duidelijk gemaakt. Ik ga op voorhand niet voor hen spreken, maar het zou me verbazen als dat standpunt onder het nieuwe bestuur anders is.”

FC Barcelona komende tijd zonder geblesseerde verdediger Araújo

14.51 uur: FC Barcelona heeft de komende periode niet de beschikking over verdediger Ronald Araújo. De 24-jarige Uruguayaan heeft een blessure aan zijn linkerhamstring. De kampioen van Spanje maakt niet bekend hoe lang Araújo eruit is.

Araújo speelde afgelopen weekend wel nog de hele wedstrijd tegen Getafe, het duel dat in 0-0 eindigde. Het is niet duidelijk wanneer de verdediger de blessure heeft opgelopen. Araújo is dit seizoen na Sergi Roberto en Marc-André ter Stegen de derde aanvoerder. Frenkie de Jong staat als vierde op de lijst.

Duitse wielrenner Pascal Ackermann stapt over naar Israel - Premier Tech

13.16 uur: Pascal Ackermann verlaat UAE Team Emirates. De Duitse wielrenner maakt de overstap naar Israel - Premier Tech, waar hij wordt herenigd met zijn landgenoot Michael Schwarzmann. Hij komt over van Lotto Dstny.

De 29-jarige Ackermann en 32-jarige Schwarzmann waren van 2017 tot 2021 ploeggenoten bij Bora-hansgrohe. Ackermann boekte tot dusverre veertig overwinningen in zijn professionele carrière, waaronder drie etappes in de Ronde van Italië en twee in de Ronde van Spanje. Hij nam nog nooit deel aan de Tour de France. Dat kwam mede doordat bij UAE Team Emirates alles in het teken stond van een goed eindklassement voor de Sloveen Tadej Pogacar.

Bij Israel - Premier Tech rekent Ackermann wel op deelname aan de Tour. „Het is het perfecte team om voor te rijden en een eerste Tour-overwinning te pakken”, zegt hij.

Ajax zonder aanwinst Akpom naar Excelsior

12.56 uur: Chuba Akpom kan zaterdag nog niet debuteren voor Ajax in het uitduel met Excelsior. De spits, overgekomen van Middlesbrough, is nog in afwachting van een werkvergunning. Hij ondertekende woensdag een contract voor vijf seizoenen.

Ajax betaalt een transfersom van 12,3 miljoen euro voor de aanvaller. Dat bedrag kan met bonussen oplopen tot 14,3 miljoen euro. Akpom werd het afgelopen seizoen topscorer van de Championship, het tweede niveau van Engeland. Hij maakte 28 doelpunten in 38 competitieduels voor Middlesbrough.

Akpom doorliep de jeugdopleiding van Arsenal en voetbalde ook voor het Griekse PAOK. Hij gaat bij Ajax concurreren met Brian Brobbey, de enige echte spits in de selectie van trainer Maurice Steijn.

Akpom is volgende week donderdag mogelijk wel speelgerechtigd als Ajax een uitduel in de play-offs van de Europa League op het programma heeft staan. De Amsterdammers nemen het dan op tegen de winnaar van het tweeluik tussen het Bulgaarse Ludogorets en FC Astana uit Kazachstan. FC Astana won vorige week het eerste duel met 2-1.

Bijna helft van Australië ziet verloren halve finale WK voetbal

09.40 uur: Bijna de helft van de inwoners van Australië heeft iets gezien van de halve finale op het WK voetbal tegen Engeland. In totaal stemden 11,5 miljoen mensen voor de wedstrijd af op de gratis zender Channel Seven, op een bevolking van ongeveer 25 miljoen. Het maakt het met 3-1 verloren duel van de voetbalsters het best bekeken programma sinds de start van de metingen op deze manier in 2001.

Niet iedereen bleef de hele wedstrijd kijken. Gemiddeld zagen 7,1 miljoen Australiërs de ’Matildas’ verliezen van het door Sarina Wiegman gecoachte Engeland. Australië, de nummer 10 van de wereld, bereikte mede dankzij de massale steun van de thuisfans enigszins verrassend de halve finale van het WK in eigen land. De derde plaats is nu het hoogst haalbare. Zweden is zaterdag nog de tegenstander.

Bondscoach van nationale vrouwenvoetbalteam VS neemt ontslag

07.03 uur: Bondscoach Vlatko Andonovski van het Amerikaanse nationale vrouwenvoetbalteam heeft ontslag genomen. Dat hebben drie mensen met kennis van de situatie woensdag gezegd, schrijft The New York Times.

De Amerikaanse voetbalbond wil zijn vertrek als bondscoach donderdag aankondigen, zeiden de drie op basis van anonimiteit omdat ze niet bevoegd waren in het openbaar over zijn opstappen te praten, schrijft de krant verder.

Officieel zou zijn vierjarige contract aan het eind van het jaar aflopen. De voetbalbond wijst een interim-coach aan voor twee wedstrijden in de herfst, maar hoopt een permanente vervanging aan het eind van het jaar te hebben in de aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs.

Zijn ontslag kwam niet onverwacht, meldt de krant. Het Amerikaanse vrouwenelftal presteerde matig dit jaar op het WK voetbal voor vrouwen nadat het de vorige twee wereldkampioenschappen had gewonnen.

Er was ook kritiek op Andonovski’s tactische besluiten en zijn beslissingen over wisselspelers, aldus The New York Times.