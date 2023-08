Bijna helft bevolking Australië keek naar verloren halve finale tegen Wiegman

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Bijna helft van Australië ziet verloren halve finale WK voetbal

09.40 uur: Bijna de helft van de inwoners van Australië heeft iets gezien van de halve finale op het WK voetbal tegen Engeland. In totaal stemden 11,5 miljoen mensen voor de wedstrijd af op de gratis zender Channel Seven, op een bevolking van ongeveer 25 miljoen. Het maakt het met 3-1 verloren duel van de voetbalsters het best bekeken programma sinds de start van de metingen op deze manier in 2001.

Niet iedereen bleef de hele wedstrijd kijken. Gemiddeld zagen 7,1 miljoen Australiërs de ‘Matildas’ verliezen van het door Sarina Wiegman gecoachte Engeland. Australië, de nummer 10 van de wereld, bereikte mede dankzij de massale steun van de thuisfans enigszins verrassend de halve finale van het WK in eigen land. De derde plaats is nu het hoogst haalbare. Zweden is zaterdag nog de tegenstander.

Bondscoach van nationale vrouwenvoetbalteam VS neemt ontslag

07.03 uur: Bondscoach Vlatko Andonovski van het Amerikaanse nationale vrouwenvoetbalteam heeft ontslag genomen. Dat hebben drie mensen met kennis van de situatie woensdag gezegd, schrijft The New York Times.

De Amerikaanse voetbalbond wil zijn vertrek als bondscoach donderdag aankondigen, zeiden de drie op basis van anonimiteit omdat ze niet bevoegd waren in het openbaar over zijn opstappen te praten, schrijft de krant verder.

Officieel zou zijn vierjarige contract aan het eind van het jaar aflopen. De voetbalbond wijst een interim-coach aan voor twee wedstrijden in de herfst, maar hoopt een permanente vervanging aan het eind van het jaar te hebben in de aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs.

Zijn ontslag kwam niet onverwacht, meldt de krant. Het Amerikaanse vrouwenelftal presteerde matig dit jaar op het WK voetbal voor vrouwen nadat het de vorige twee wereldkampioenschappen had gewonnen.

Er was ook kritiek op Andonovski's tactische besluiten en zijn beslissingen over wisselspelers, aldus The New York Times.