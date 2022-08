Benfica met uitblinker Neres overtuigend naar Champions League

Benfica won vorige week al met 0-2 en dus was de voorsprong voor de ploeg van Roger Schmidt comfortabel. Toen na 26 minuten Nicolas Otamendi de openingstreffer binnenkopte uit een voorzet van Neres naar de tweede paal, zaten de Portugezen al helemaal op rozen. Rafa Silva was even later ook trefzeker, waarna Neres zelf de 3-0 maakte. Na de pauze liep het allemaal wat minder soepel bij Benfica, dat zich dus probleemloos plaatst.

Tjaronn Chery meldt zich donderdag ook voor de tv voor de loting. Zijn Maccabi Haifa plaatste zich dankzij een treffer in de slotminuten voor de Champions League. Daar leek het aanvankelijk niet op, want na de 2-1 thuiswinst ging het in Belgrado tegen Rode Ster helemaal mis voor rust door goals van Aleksandar Pesic en Mirko Ivanic. Een strafschop diep in de blessuretijd van de eerste helft bood echter uitkomst. Hoewel Dolev Hazizia miste vanaf elf meter, tikte Daniel Sundgren de 2-1 binnen. Lang leek het verlengen te worden, maar een eigen goal van Milan Pavkov in de 90e minuut deed de Serviërs de das om.

Tsjechië heeft dit seizoen ook een vertegenwoordiger in het grootste clubtoernooi van Europa. Viktoria Plzen rekende in de play-offs af met Qarabag (2-1, nadat het vorige week 0-0 was geworden. De Azerbeidzjaanse kwam nog wel op voorsprong via Filip Ozobic, maar in de tweede helft trok Plzen de wedstrijd naar zich toe dankzij goals van Jan Kopic en Jan Kliment.

Inmiddels zijn 29 van de 32 deelnemers aan de Champions League bekend. Woensdag worden er nog tickets vergeven bij PSV-Rangers, Trabzonspor-Kopenhagen en Dinamo Zagreb-Bodø/Glimt.